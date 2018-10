Delincuentes despojan de su pensión a una señora de Estelí

Una señora de 62 años fue despojada del pago de su pensión de 20 mil córdobas, por parte de dos sujetos desconocidos que la interceptaron cuando se desplazaba por una calle de Estelí este sábado, cuando se dirigía al municipio de La Trinidad, de donde es originaria.

La señora había retirado el pago de su pensión el día viernes, de un banco local de Estelí, y decidió quedarse a dormir en la ciudad en casa de unos familiares.

Familiares de la afectada relataron que aparentemente los delincuentes le dieron seguimiento desde que la señora salió del banco, identificaron la casa en la que durmió, y esperaron al día siguiente hasta que la víctima abandonó la vivienda, y antes de que pudiera detener un taxi, fue asaltada por los malechores.

La afectada fue identificada como Petrona González, quien describió que los asaltantes eran de piel morena y pelo crespo, de aproximadamente 1.6 metros de altura.

"Nunca me había pasado algo así. Los ladrones me arrebataron hasta un monedero. Me dejaron sin un centavo. Por eso tuve que caminar varias cuadras hasta la delegación de la Policía a poner la denuncia", declaró González.

La señora es originaria de la comunidad de La Habana, jurisdicción del municipio esteliano de La Trinidad.

Una plaga de robos

Hace solo dos días, el productor Justo Javier Castellón, quien es originario de la comunidad Los Macuelizos, de San Juan de Limay, fue víctima de robo por parte de dos carteristas que lo despojaron de más de 10 mil córdobas y 100 dólares, cuando viajaba en un autobús del transporte colectivo.

También en días recientes ocurrieron dos robos en dos negocios ubicados en la parte sur de la ciudad de Estelí, donde ladrones desconocidos cargaron en cada caso con más de cien mil córdobas en efectivo y en productos.

El primero ocurrió el 9 de octubre en horas de la madrugada, en un local donde se elaboran muebles especiales para restaurantes, y a la vez funciona un cafetín.

En ese local, su dueño tenía planes de ampliarlo y diversificarlo, pero delincuentes desconocidos se le llevaron el quivalente a más de 100 mil córdobas en equipos y herramientas, según confirmaron trabajadores del lugar quienes por la acción de los delincuentes quedaron sin empleo.

El segundo robo ocurrió la madrugada del 11 de octubre, cuando delincientes sustrajeron más de cien mil córdobas de una distribuidora de productos básicos y otros artículos.

Las autoridades de la Policía Nacional de Estelí no han informado sobre los avances de los procesos investigativos en ninguno de los casos de robos denunciados por los afectados.