Mujer lesionada en choque de micrubús de la ruta Carazo-Managua

Una mujer resultó lesionada tras registrarse un choque entre un microbús interlocal de la ruta Jinotepe-Managua y un carro particular ocurrido este domingo por la tarde, sobre el kilómetro 38 de la carretera Panamericana Sur, en Carazo.

Según relatos de varios testigos, el conductor de un carro liviano marca Hiundai, llamado Julio Medrano, intentó esquivar al microbús interlocal que intentaba aventajarlo, lo cual provocó que el conductor del vehículo se saliera del carril.

"El microbús venía queriendo aventajar al carrito, pero el conductor del carro al ver que lo traía bien pegadito, se buscó a orillar y eso le causó que se saliera del carril, entonces al tratar de recuperar el control para volverse a meter a su carril, ahi fue que le impactó al microbús", detalló uno de los testigos.

Como producto del fuerte impacto resultó lesionada Rosa Martínez, quién viajaba como pasajera en el microbús interlocal conducido por Gerald Cruz.

"Yo venía normal en mi carril, pero yo intentaba aventajar al del carro, pero él no me dejaba pasar de repente él me invade el carril y se chorrió, y fue cuando me dio en el costado del microbús", explicó Gerald Cruz.

Usuarios del servicio de transporte de las rutas Managua-Carazo, ya se han quejado anteriormente ante las instancias supuestas a reugular este servicio de transporte, denunciando la forma temeraria de manejar de los conductores que en más de un caso ha terminado en serias tragedias con saldos de víctimas mortales y heridos.

Al del accidente se hicieron presentes oficiales de la Policía de Tránsito, quienes realizaron dibujo del croquis y entrevistaron a los conductores para hacer las investigaciones correspondientes.