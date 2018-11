Accidentes de tránsitos dejan un herido y cuantiosos daños materiales en Carazo

Dos accidentes de tránsito se registraron este miércoles por la noche en la carretera Panamericana Sur, dejando como resultado a una persona herida y cuantiosos daños materiales.

El primero de los accidentes ocurrió frente al colegio San José de la ciudad de Jinotepe, Carazo, aproximadamente a las diez de la noche, cuando el conductor de una camioneta, identificado como Jasser Olivas Loza, conducía aparentemente en estado de ebriedad y realizó una mala maniobra invadiéndole carril a un furgón que se movilizaba en dirección contraria.

Lea: Al menos 20 personas lesionadas al volcarse bús en Jinotega

"Yo voy en mi vía normal, viajo hacia la frontera, de repente el de la camioneta me invadió el carril y se estrelló en un costado, dando gracias a Dios que no se mató", expresó el conductor del furgón Julio Jirón.

A pesar que no hay vidas que lamentar, los daños materiales son cuantiosos debido a que ambos vehículos resultaron con grabes afectaciones.

En el segundo accidente registrado la noche del miércoles, también está involucrada una persona en estado de ebriedad, se trata de Eddy Antonio Álvarez Guevara, quien se transportaba en una bicicleta sobre la carretera San Marcos-Las Cuatro Esquinas, cuando perdió el equilibrio y cayó al pavimento, ocasionándose una herida de consideración en la frente.

De interés: Muere motociclista al estrellarse contra un árbol en Estelí

Según el paramédico de Cruz Roja, la víctima viajaba acompañado de otro amigo de tragos, pero por el alto grado de embriaguez perdieron el equilibrio estrellándose contra el pavimento.

La víctima fue trasladada al hospital regional Santiago de Jinotepe en estado reservado.

Además: 12 muertos en Nicaragua por accidentes de tránsito en la última semana

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron en ambos lugares donde ocurrieron los accidentes para realizar las debidas investigaciones de los casos.