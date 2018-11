Madre de niña violada por vecino en Bilwi dice que el agresor le dio sedantes

La madre de la niña de ocho años abusada sexualmente la madrugada de este lunes por un vecino llamado Lenstran Artola Allen, denunció ante las autoridades que fue víctima de algún sedante que el abusador colocó en una bebida alcohólica, antes de violar a su hija.

Así lo denunció ante la Policía Nacional la madre de la niña, quien está recibiendo terapias psicológica por las afectaciones emocionales que le ha ocasionado la violación de su hija, ocurrida en su propia casa, en el barrio Peter Ferrera, de la ciudad de Bilwi, Caribe Norte.

“Tantas cosas que anda hablando la gente sobre la situación de mi niña, ellos hablan porque no están en mis zapatos, yo he sido padre y madre de mis hijos, de mí la gente que me conoce no puede decir que me han visto borracha o caída, a mí el muchacho me invitó a un par de tragos y aparentemente me echó droga, porque me quedé dormida en el lugar; él ya tenía sus planes", señaló la mujer.

La mujer dijo que los señalamientos de las personas en las redes sociales, le está afectando emocionalmente y hasta en su trabajo.

Shira Miguel presidenta del movimiento de mujeres Nidia White en Bilwi, organismo que brinda de Atención Integral Culturalmente Adecuado a Niñas, Adolescentes y Mujeres que viven Violencia Intrafamiliar y Sexual, enfatizó que este es uno de los casos que confirma que los abusos no se dan por desconocidos, sino de alguien que conoce a la familia, que tiene cierto nivel de confianza y donde las niñas jamás esperan que serán abusadas.

“Este es un caso que se dio por un vecino que vive frente a la casa de la niña, osea que ha visto crecer a la niña y que la ve a diario, osea es alguien que conoce a la niña y tiene cierto nivel de confianza, por lo tanto la niña nunca piensa que alguien conocido será su agresor, vemos que se reafirma que debemos trabajar desde la casa y no seguir diciendo que solo en la calle es que las pueden abusar", conisderó Miguel.

El único culpable es el violador

Miguel pidió no estigmatizar a la madre o buscar un culpable, ya que eso únicamente justifica al abusador.

"Hay muchas versiones, que la niña estaba en un entorno de riesgo, que si la familia arriesgó a la niña, para esto hay muchas hipótesis que pretenden buscar culpables, pero el único culpable es el agresor, el que violó a la niña”, comentó Miguel.

La defensora de los derechos de la niñez, asegura que solo en la ciudad de Bilwi, de enero a octubre, se han atendido en un albergue 190 casos de niñas en situación de riesgo, de los cuales el 90 por ciento son casos de niñas abusadas sexualmente, y cuyas edades oscilan de 2 a 14 años.

La niña de ocho años violada por su vecino, continúa recibiendo atención médica en el hospital regional Nuevo Amenecer, mientras el abusador aún está prófugo de justicia.