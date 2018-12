Hombre aparece muerto y desnudo en su casa de Praderas del Doral, en Managua

Alarmados se encuentran habitantes del residencial Praderas del Doral, luego que vecinos de la tercer etapa encontraran el cuerpo de Selím Herrera Reyes, de 31 años, desnudo y boca abajo en la sala de su casa la mañana de este sábado.

Los vecinos dieron aviso a las autoridades policiales a eso de las 8:00 de la mañana. La Policía llegó junto con un equipo del Instituto de Medicina Legal (IML) para retirar el cuerpo y también se hicieron presentes socorristas de la Cruz Roja Nicaragüense.

Según el guarda de seguridad del restaurante Multi Étnico, ubicado frente a la casa donde ocurrieron los hechos, la víctima llegó a su casa a eso de las 2:00 de la madrugada en compañía de dos mujeres y un hombre.

"Yo cuido este bar, Selim vino en su carro entre la 1:00 y las 2:00 de la mañana, se bajaron del carro dos mujeres y un hombre quienes entraron a la casa, luego como a las 4:00 a.m., los que se bajaron del carro estaban dando vueltas, se metieron en el carro y luego se fueron", relató el vigilante, quien prefirió omitir su nombre.

"No pareció nada extraño, incluso porque yo los vi agarrar un taxi. Lo que me tenía chiva era esa corredera que se tenían fuera de la casa", añadió.

Lo que más extraña a los vecinos es que no escucharon música ni ningún ruido extraño y que en la casa todo está en su lugar.

Llegan familiares

Los familiares de la víctima, que viven en el departamento de Chontales, se enteraron de lo ocurrido a través de medios nacionales y preocupados se movilizaron para confirmar la información, ya que la mamá de la víctima está fuera de Managua.

"En la casa ya no logramos encontrar a nadie, nosotros somos primos de él, pero en los medios dijeron que se suicidó y eso es lo que venimos a investigar. Selim no vivía solo, estaba solo porque su mamá está fuera de Managua y ella regresaba el 31. Estamos impactados; no podemos creerlo", expresó una prima, quien también demandó el anonimato.

Los familiares también manifestaron que la última conexión por WhatsApp de Selim fue exactamente a las 2:48 a.m.

"Nosotros vamos para Medicina Legal, porque el cuerpo lo trasladaron para allá. Supuestamente le robaron su teléfono. Los vecinos nos dijeron que vino con tres personas, él estaba tirado y desnudo. Es lógico; lo mataron, es un hecho", expresó otro de los familiares.

En sus registros la Cruz Roja reporta que el cuerpo fue encontrado a las 8:35 a.m. en la sala de su casa ya sin signos vitales.

Sin embargo, otros familiares que se movilizaron al IML, afirmaron que previamente el técnico forense que retiró el cuerpo dijo que no presentaba signos de violencia y que en una mesa había botellas de licor y chivas de cigarro, y que probablemente pudo haber sido una intoxicación, pero habría que esperar el resultado de la autopsia.