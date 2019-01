Roban más de 300 mil córdobas a empresario de Rivas

Dos hombres que se movilizaban por el centro de la ciudad de Rivas, abordo de una motocicleta negra, interceptaron a plena luz del día al empresario rivense, Carlos Lacayo Maliaños, para despojarlo de una gran cantidad de dinero que minutos antes había retirado de un banco.

Aunque el empresario, de 63 años, no precisó la cantidad exacta que se llevaron los asaltantes, aseguró que la cifra es superior a los 300 mil córdobas y que espera que la policía logre esclarecer el robo que se cometió en pleno centro de la ciudad y a tan solo 10 metros al oeste de su establecimiento comercial.

El asalto ocurrió a las 11: 15 am del sábado en una avenida en la que se localizan casas comerciales, hostales, la delegación de la Dirección general de Ingresos (DGI), tiendas e instituciones financieras, por lo que según Maliaños las cámaras de seguridad de estos negocios “tuvieron que haber captado imágenes de las escenas del robo”, explicó.

Lacayo relató a El Nuevo Diario que minutos antes del robo, él había retirado la fuerte suma de dinero de un banco que localiza a unos 60 metros en dirección oeste de su edificio comercial y que al salir se dirigió nuevamente a su negocio, sin imaginarse que a unos 50 metros sería interceptado por los delincuentes.

“Jamás, imaginé que al salir del banco me iban a robar porque se trata de una calle comercial, muy trascurrida en las que hay casas comerciales, banco, y hasta la delegación policial que está a unos 80 metros de donde ocurrió el robo”, explicó.

Cuando el empresario salió del banco, fue perseguido paso a paso por los vigilantes y cuando estaba a tan solo 10 metros de su establecimiento comercial, los hombres lo interceptaron y el que viajaba como pasajero lo apuntó con una pistola y le pidió el bolso donde guardaba el dinero.

“Yo lo que hice fue arrojar el bolso, pero cayó cerca e inmediatamente lo recogieron y huyeron en dirección sur por la calle que atraviesa el Pali y el BDF”, explicó Lacayo, quien en su edificio comercial posee un hostal, una ferretería, una agencia de remesas y a la vez renta módulos.

Según Lacayo, el atracó fue observado por dos vigilantes, entre ellos uno de una agencia de seguridad que brinda resguardo al traslado y depósito de valores que optó por no realizar disparos para no poner en peligro la vida de personas que transitaban por el lugar.

“Otro que observó fue un vigilante de una tienda de ropa americana, pero no tuvieron oportunidad para actuar y creo que además de los dos hombres que me interceptaron, había un tercero que me estuvo vigilando en el banco”, concluyó el empresario.