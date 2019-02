Viuda de abogado asesinado en Managua denuncia amenazas de muerte

Rebeca Osorno Obando, viuda del abogado Harold Contreras Rivera, quien falleció tras ser herido con un arma hechiza, denunció públicamente que después de la penúltima audiencia de juicio contra los acusados de matar a su esposo, comenzó a recibir amenazas de muerte vía telefónica.

“Tengo cinco días de estar siendo amenazada… Me han dicho por teléfono que me van a poner de rodillas por las puñaladas que me van a dar”, denunció Rebeca Osorno ante la jueza Irma Laguna.

Mientras la viuda del abogado asesinado hacía publica su denuncia entre sollozo, una hermana del inculpado (Axel Quiñonez) murmuraba descalificando la denuncia pública de Rebeca Osorno.

Ante las murmuraciones, la autoridad judicial le ordenó a la familiar del inculpado guardar silencio señalándole que ella no es parte en el juicio, agregando: “la manera en que usted se expresa me hace pensar que es cierto lo que denuncia la victima (Rebeca Osorno).

La viuda que por algunos momentos no pudo articular palabras porque el llanto la embargó, también se dirigió a Axel Quiñonez a quien le dijo “desgraciaste mi vida y la de mi familia al matar a mi Harold (Contreras)”.

Fiscalía pide 26 años de cárcel

En el juicio que se realizó este miércoles, El Ministerio Público solicitó veintiséis años de prisión para Axel Efraín Quiñonez, quien fue declarado culpable por el asesinato del abogado, Harold Contreras Rivera.

Contreras Rivera falleció el 13 de marzo del 2018, después de tres días de agonía, tras ser herido con un arma hechiza que le perforó el colon y el riñón izquierdo.

El largo encierro en la cárcel para Axel Quiñonez fue solicitado por la Fiscalía a la jueza Primero Distrito Penal de Juicio de Managua, Irma Laguna, después que lo declarara culpable de los ilícitos de asesinato y portación ilegal de armas.

En la audiencia del debate de la pena la representación del Ministerio Público pidió que Axel Quiñonez sea sentenciado a 25 años de prisión por asesinato y uno más por portación ilegal de armas. A esta petición se sumó el abogado Marlon Aburto, quien actuó como representante de la víctima en el proceso.

Mientras que el abogado defensor, Víctor Hoppington pidió la pena mínima de 20 años de prisión para Axel Quiñonez por ambos delitos.

Al final de la audiencia la jueza Irma Laguna anunció que la sentencia condenatoria será dictada en el plazo establecido por la ley que es de seis días hábiles después de emitido el fallo.