Joven que perdió una pierna en accidente de tránsito en Rivas, exige justicia

Que se haga justicia y se identifique al culpable del accidente de tránsito que le cambió la vida a su hijo, es lo que pide la rivense Luisa Amanda Cruz de 60 años, la cual mostró su inconformidad con el proceso investigativo que realiza la policía de tránsito de esta ciudad.

El accidente en el que su hijo Luis Alberto Ponce Cruz, de 23 años, perdió su pierna izquierda, ocurrió a las 12:30 de la madrugada del 13 de enero, cuando el joven circulaba en una moto por el kilómetro 115.4 de la carretera que une la ciudad de Rivas con el municipio de Tola.

Lea: Registran 76 fallecidos por accidentes de tránsito en Nicaragua

“Yo venía de Tola, con dirección a mi casa localizada en el barrio Las Piedras de la ciudad de Rivas, y al llegar al sector de la escuela de Los Cerros, un vehículo venía en sentido contrario haciendo zig zag y en uno de los giros invadió mi carril y me impactó y caí al pavimento como a unos 20 metros”, recuerda Ponce.

Así mismo explicó que segundos después de caer al pavimento, perdió el conocimiento y que cinco horas después recobró la conciencia cuando se encontraba en el quirófano del hospital de Rivas, ya con su pierna izquierda amputada.

De interés: Bus choca contra un taxi y luego se estrella contra un árbol en Managua

“Mi hijo ni si quiera andaba en estado de ebriedad, y hay testigos que señalan que quien invadió el carril fue el conductor del vehículo, e incluso uno de los ocupantes del vehículo que me impactó también mantiene esta versión, pero no sé por qué después de 25 días de la tragedia la policía de tránsito no ha emitido una resolución dando por esclarecido el caso”, puntualizó la mamá del motociclista.

Dijo que ni siquiera les quieren decir quién era el conductor del vehículo y que el croquis del accidente se realizó nueve días después del siniestro debido a la insistencia de ellos (los familiares), pero que tampoco estuvieron de acuerdo con la reconstrucción del hecho.

Además: Motociclista y acompañante mueren al colisionar con camioneta en Rivas

“Yo no quiero que el responsable esté preso, mi interés es que se haga justicia para que responda por los gastos en los que hemos incurrido y el daño que hizo a mi hijo, porque Luis Alberto trabajaba de albañil y este accidente le cambia la vida y por eso hago un llamado a las autoridades de la Policía Nacional que oriente la investigación de este accidente y también pido la ayuda de la vice presidenta Rosario Murillo”, preciso la madre del joven.

Según la version policial el motociclista conducía sin licencia y están a la espera de los resultados del peritaje que realizó un equipo de la unidad especializada en Averías, Explosivos e Incendios (Avexi), para remitir el caso al Ministerio Público, y que los afectados hagan uso de sus derechos.