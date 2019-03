Motorizados cometen tres asaltos en pocas horas en barrios orientales de Managua

En un lapso menor a 24 horas, tres asaltos han sido cometidos por sujetos armados a bordo de motocicletas, que han despojado a sus víctimas de dinero en efectivo y teléfonos celulares, en dos barrios orientales de Managua.

El caso más reciente ha sido el asalto de más de 70 celulares de alta gama ocurrido la mañana de este jueves en el negocio Mundo Digital, ubicado en Bello Horizonte, del restaurante La Taquiza, 4 cuadras al sur, ejecutado por dos delincuentes armados que se movilizaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo al propietario y dos trabajadores que se encontraban realizando una inspección del local, los delincuentes solo estaban esperando que la tienda fuera abierta para cometer el asalto.

“Eran como la 8:40 de la mañana cuando vine, estaba abriendo apenas, cuando de repente dos sujetos en moto entraron de un solo, ya con las armas en la mano, me pusieron la pistola en la cara, luego me tiraron al piso y me amarraron con bridas, sacaron todo y después me metieron al baño”, relató uno de los trabajadores que demandó el anonimato por seguridad.

Los delincuentes circulaban en una motocicleta, el trabajador desconoce la marca y el color, pues cuando los delincuentes ingresaron a la tienda, él ya estaba dentr del local.

“Lo único que recuerdo es poco, supongo que por el mismo nervio, como estaba solo. Los dos eran morenos, uno más recio que otro, el que me tiró al suelo es como achinado, los dos tenían los cascos puestos”, describió.

No obstante, los vecinos del lugar y dueños de otros negocios alrededor señalan que la pareja de motorizados que salió del negocio, conducía una moto modelo Pulsar.

A pesar de que el propietario cree imposible recuperar los teléfonos inteligentes que en su mayoría son de la marca Apple, modelo iphone, confía en las autoridades para que al menos atrapen a los delincuentes, además que en las cámaras de seguridad del negocio quedó grabado el hecho.

“Según nuestra contabilidad faltan más de 70 celulares, de todas las marcas no hemos sacado cuenta, de cuánto sería la pérdida en dinero, pues la mayoría que se robaron son iphones. Vinieron policías del Distrito Cuatro, vamos a esperar las investigaciones”, expresó el dueño del negocio, quien también se mantuvo en el anonimato.

Asaltan a repartidor de pizza

Asimismo algunos pobladores de un barrio vecino se refirieron a un asalto ocurrido la tarde del miércoles, coincidiendo en la misma manera de operar de los delincuentes.

“Eran como las 6:30 de la tarde cuando dos hombres que también andaban en moto, le robaron el dinero y el teléfono celular a un repartidor de pizza. De día o de noche esta zona está peligrosa”, manifestó una pedicurista, que trabaja en el mismo sector de Bello Horizonte.

Algunos medios de comunicación oficialistas reportaron de este hecho, el cual ubicaron en el barrio Santa Rosa.

Mensajero despojado de C$250,000

Mientras tanto, también en el barrio Santa Rosa, ese mismo miércoles, un mensajero de 20 años fue despojado de 250 mil córdobas que se disponía a trasladar a la empresa para la cual trabaja, según publicaciones en otros medios oficialistas.

Dichos reportes indican que el joven mensajero resultó con una herida de arma blanca en el brazo izquierdo que se la propinó uno de los asaltantes al momento que se rehusó a entregar la mochila en la que portaba el dinero.

Según el relato del afectado, los delincuentes, tambipen a bordo de una moto, salieron del sector del paso a desnivel Portezuelo, y de forma violenta obligaron al mensajero a entregar el dinero, luego huyeron con rumbo desconocido, detalla la información.

En este caso también se menciona que la Policía Nacional, realizará las respectivas investigaciones.