Motorizados balean a joven en el sector de la UCA

Un joven de 25 años resultó con una herida de bala en sus piernas, al ser asaltado la noche de este viernes por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta.

El hecho que está siendo investigado por las autoridades de la Estación Uno de Policía, ocurrió la noche de este viernes en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA).

"Vine al cuarto y me cambié de ropa. Como eran las siete de la noche, salí a hacer un mandado, cuando iba por la esquina aparecieron dos hombres en una moto, y el que iba como pasajero se bajó y me apuntó con una pistola", explicó la víctima, de iniciales A. H. L.

De acuerdo con el afectado, como es la primera vez que lo asaltan, se quedó en shock por unos segundos, situación que al parecer molestó al asaltante, quien le disparó.

"Me disparó a la pierna, en el momento no me dolió, pero después vi cómo sangraba. Me dio nervios y de inmediato le di el teléfono", indicó el joven, quien manifestó que durante el asalto, el delincuente llevaba puesto un casco de motocicleta.

"No le vi la cara porque tenía puesto el casco, pero es de estatura media, moreno y delgado. Al otro asaltante no le vi, porque no se bajó de la moto".

Indicó que luego de entregar el teléfono, los delincuentes se retiraron del sitio, cuando habían avanzado algunos metros, regresaron donde él y lo obligaron a que entregara su billetera.

El afectado no precisó la cantidad de dinero que le robaron, pero dijo que se le llevaron sus documentos personales.

La detonación que hicieron contra A. H. L. fue escuchada por vecinos del sector, que salieron de sus hogares para auxiliarlo.

Una ambulancia de la Cruz Roja Nacional llegó al lugar del asalto y lo trasladó a un hospital privado, donde está asegurado.

Este sábado a primera hora recibió el alta médica y no podrá laborar por un mes.

El joven labora en una tienda de conveniencia ubicada en el sector de Linda Vista, en Managua.

"La bala no me tocó el hueso, pero me atravesó la pierna. No podré trabajar un mes, me preocupa que después de tanto tiempo en la casa pierda el empleo", expresó el afectado.