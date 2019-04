Hombre que asesinó a pareja en Mulukukú se ensañó con la mujer

El principal sospechoso de matar a una pareja en Mulukukú, admitió el crimen ante agentes policiales y relató que a la mujer la violó, cortó las manos y dio un último machetazo en su cabeza, según informaron este martes las autoridades.

El asesino confeso es Aníbal José Barquero Reyes, de 26 años, y las víctimas son la pareja Luis Osmany Alfaro Armas, 19 años, originario de la Trinidad, departamento de Estelí, y Jaudaleni Esther Urbina Aguilar, de 18 años.

La Policía Nacional determinó que la violación es el móvil del asesinato de los jóvenes, ocurrido la tarde del domingo en el municipio de Mulukukú, Caribe Norte.

Lo anterior lo dio a conocer el comisionado mayor, Róger José Torres Potosme, jefe de la delegación departamental de la Policía del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú.

“Mediante la investigación de nuestros peritos técnicos estamos determinando que el móvil del asesinato es la violación perpetrada por Aníbal José Barquero Reyes, de 26 años, a Urbina Aguilar. Ya estamos trabajando con el Ministerio Público para judicializarlo y pasarlo al juzgado especializado en violencia del distrito de Siuna”, comentó.

El jefe policial aseguró que este es un caso aislado y recordó que la policía en la zona trabaja continuamente en el fortalecimiento de los planes de seguridad en el campo.

“En este caso que ocurrió, esta tragedia en este hogar, la Policía Nacional inmediatamente se dispuso con sus equipos de trabajo a rastrear toda la zona, nosotros tuvimos conocimiento a las 9:25 de la noche del domingo, activando dispositivos en las carreteras y la búsqueda en la parte montañosa y fue a las 10:00 am del lunes que lo logramos ubicar una parte montañosa donde se escondía”, detalló.

Barquero Reyes admitió el crimen y afirmó que iba rumbo a Unikuas y se sintió ofendido porque llegó hasta la cocina donde se encontraban los jóvenes a pedirle coco y estos le dijeron que no tenían nada y que se retirara.

“Yo me acerqué al muchacho y el intentó quitarme mi machete, entonces yo actué, la muchacha se me voló encima y entonces actué contra ella, ella se me estaba oponiendo”, relató.

El crimen ha consternado a los lugareños.

El acusado confirmó que a Jaudaleni Esther Urbina Aguilar su verdugo le amputó sus dos muñecas y luego le propinó otro machetazo en la parte de atrás del cráneo y se presume que la violación ocurrió cuando ella agonizaba.

Antes había degollado a Alfaro Armas.

El crimen habría ocurrido entre la 2:30 pm y la 3:00 pm y sus cuerpos se descubrieron hasta en horas de la noche.

Aníbal José Barquero Reyes, quien residía en Unikuas, según su cedula, se movilizaba entre Bonanza y esta zona, de acuerdo con lo que dijo a los policías.