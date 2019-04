La Fuerza Naval de Nicaragua capturó a dos salvadoreños en las costas del Pacífico

Efectivos de la Fuerza Naval de Nicaragua detuvieron a dos hombres originarios de El Salvador, quienes se desplazaban en una lancha de manera ilegal, frente a las costas nicaragüenses, informaron este domingo las autoridades militares.

La Fuerza Naval de Nicaragua capturó ayer sábado a los ciudadanos salvadoreños José Antonio Chévez, de 61 años, y José Cristino Álvarez Huezo, de 39, quienes tripulaban la lancha "Sirenita 3", según la información oficial.

Chévez y Álvarez fueron detenidos por miembros de las Unidades de Superficie del Distrito Naval Pacífico, cuando realizaban una faena de pesca ilegal, a 6 millas náuticas frente a La Salvia, ubicada en el departamento (provincia) de Chinandega, en el extremo noroeste de Nicaragua, detallaron las Fuerzas Armadas, en un comunicado.

"La tripulación y la embarcación no portaban documentación, no presentaron zarpe, no andaban con chalecos salvavidas y medios establecidos por la ley, violentando las medidas de seguridad de la vida humana en el mar", destacó el Ejército de Nicaragua, en el comunicado.

Las autoridades militares entregaron a Chévez y Álvarez a las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería de Chinandega, de acuerdo con la fuente militar. Ayer mismo la Fuerza Naval de Nicaragua detuvo a dos ciudadanos originarios de Honduras en el Golfo de Fonseca, en un caso de características similares, ya que al igual que los salvadoreños realizaban pesca ilegal, no portaban ningún tipo de documentos, ni cumplían con las normas de seguridad exigidas por las autoridades nicaragüenses.

El Golfo de Fonseca es compartido por Nicaragua, El Salvador y Honduras, pero cada país es respetuoso de los límites territoriales. Aunque las recientes capturas de lanchas están relacionadas con la invasión de aguas de Nicaragua, el Gobierno nicaragüense actualmente aplica una política de cero tolerancia de extranjeros que se encuentren de forma irregular en su territorio.