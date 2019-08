Homicidio y balacera marcaron inicio de 2008

CHINANDEGA



El subcomisionado Luis Alberto García, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de Chinandega, informó que un trabajador del Ingenio San Antonio (ISA), cuya identidad no habían confirmado la mañana de este martes, murió aplastado por las llantas de un tractor.



El deceso ocurrió cuando el empleado del área agrícola dormía debajo del automotor.



“Sus compañeros lo buscaron y como no lo encontraron el chofer arrancó y se produjo el accidente mortal”, dijo el oficial, y agregó que como parte de las investigaciones del homicidio culposo, la guardia operativa de la Policía de Chichigalpa y peritos de Chinandega se presentaron al lugar perteneciente al municipio de Posoltega.



Por otro lado, en estado delicado de salud se encuentra el joven William José Martínez Reyes, de 19 años, conocido como “El Chino”, originario del barrio San Agustín, de esta ciudad, tras haber sido baleado en la axila izquierda, presuntamente por José Bravo Zapata, de 19 años, oriundo de esta ciudad pero residente en Costa Rica.



El lesionado, quien se recupera en el Hospital España, de Chinandega, relató que salía de su centro de trabajo, ubicado del antiguo Cine Variedades, quince varas al norte, cuando Boanerges Simeón Baca Manzanares, de 45 años, manejaba el microbús Toyota verde, placas ticas 558993, contra la vía, y casi lo embiste.





“Nica regalado”



balea a chinandegano

“Le reclamé y amenazó con golpearme. Busqué la orilla de la acera, cuando sentí el impacto que me propinó su acompañante. No podía respirar, sentí que me moría. Me desangré, pero llegué hasta la camioneta de mi jefe, José Antonio Espinoza, quien me trasladó al Hospital”, expresó Martínez Reyes, quien asegura que la bala le perforó el pulmón izquierdo y aparentemente tiene lesiones en la columna vertebral.



El afectado dijo que no desea arreglo extrajudicial con los culpables del hecho, y exige justicia, debido a que su vida estuvo en peligro.



El subcomisionado Luis Alberto García, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de Chinandega, explicó que la tentativa de homicidio y lesiones ocurrió a las ocho de la noche del 31 de diciembre, cuando William José salía de su trabajo y se dirigía donde sus amigos a despedir el año viejo.



“En el microbús viajaban su propietario, Boanerges Simeón Baca Manzanares, de 45 años; José Bravo Zapata, de 19 años, ambos originarios de Chinandega con residencia en Costa Rica, y tres niños. El chofer (Boanerges Simeón) conducía en sentido contrario. Aparentemente se sintieron amenazados, por lo que José Bravo Zapata realizó dos disparos e hirió gravemente a Martínez Reyes”, expresó el jefe policial.



Manifestó que el conductor y Bravo Zapata se encuentran en las celdas de la Policía de Chinandega, y un grupo de investigadores busca el arma de fuego.