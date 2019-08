Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

01 Enero 2008

7 p.m. |

Exige comida a tiros

Máximo Rugama / ESTELÍ

Bayardo Antonio Aguirre López, de 18 años, fue puesto a la orden de las autoridades, porque junto a otro sujeto le arrebató una cadena de oro a María Elena Benavides Lara, pero la Policía sólo lo capturó a él. Asimismo, por haber cometido el delito de exposición de personas al peligro fue detenido por fuerzas policiales Elyin Antonio Reyes Vásquez, de 24 años. Según la Policía, Reyes llegó “bolo” a la casa de su cuñada, Darling Godoy Pérez, y le exigió que le sirviera un plato de comida y posteriormente realizó disparos con un revólver calibre 38 milímetros. Dos proyectiles impactaron en el piso de la vivienda de la afectada, poniendo en peligro a su familia y a otras personas que se encontraban en el inmueble al momento de los hechos. Este individuo también amenazó de muerte a su vecino.



Hurta 3,000 lechugas

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Por no querer pasar un fin de año palmado, un ciudadano aparentemente se robó tres mil lechugas valoradas en ocho mil córdobas, las que vendió en la capital, según la denuncia que interpuso Juan Antonio Duarte García, de 32 años, propietario del producto.



El robo ocurrió en “La Fundadora”, de la iglesia católica 250 varas al norte, sitio al que se presentó Raimundo López, quien aprovechó que no había nadie en el plantío, porque eran las seis y treinta minutos de la tarde, y “barrió” con la lechuga. El afectado pide que el “robalechugas” le pague su producto, porque si pudo llevárselo en una camioneta, también tiene plata para responder por lo que hizo.



Le robaron estando accidentado

María José Aguirre / MASAYA

Después de que una de las piezas de la bicicleta se rompiera, el joven Bladimir de Jesús Alejo López, de 23 años, originario de Pacayita, salió por los aires y cayó sobre el suelo, cuando iba a comprar materiales de construcción para una vivienda. Un informe de la Policía de Catarina señala que, tras la caída, Bladimir quedó inconsciente, por lo que un grupo de malhechores aprovechó la situación para despojarlo de la bicicleta y 2 mil 500 córdobas que traía consigo. La víctima fue socorrida por pobladores del lugar y llevada de urgencia al hospital “Humberto Alvarado”, de Masaya, donde le diagnosticaron trauma lumbar y politraumatismo generalizado, además, presentaba excoriaciones en el rostro y diferentes partes del cuerpo. Alejo López está en recuperación, mientras los agentes del orden continúan buscando a los delincuentes que le robaron sus pertenencias.



Golpean a “Tocón”



Máximo Rugama / ESTELÍ

Para que responda por la autoría de abusos deshonestos, fuerzas de la Policía capturaron a Roberto Zapata Torre, quien en plena calle y a la luz del medio día, de forma lujuriosa le tocó las posaderas a una joven de 19 años. El sospechoso, de veinte años, al parecer, está acostumbrado a cometer esos abusos, porque por temor las muchachas no lo denunciaban ante las autoridades policiales. Esta vez, el hombre cometió el abuso en una calle del barrio “Alfredo Lazo”, la que es muy concurrida por los pobladores, quienes al observar al aberrado le dieron una “tremenda tunda” y lo mandaron al Hospital Regional “San Juan de Dios”, de esta ciudad. El sospechoso pasó del hospital a la cárcel y luego a los juzgados.



Borracho “navajea” a uniformado

Francisco Mendoza / MATAGALPA

En las celdas de la Policía Nacional del municipio de Paiwas, Región Autónoma del Atlántico Sur, se encuentra Henry Vanegas Jarquín, quien con sus buenos tragos “entre pecho y espalda” agredió al policía Mercedes López Orozco, cuando éste trataba de controlar el desorden que su agresor estaba realizando, lo que ponía en peligro a los ciudadanos que pasaban por el lugar.



Varios ciudadano llamaron a la Estación policial de Ubú Norte, para que controlarán a Vanegas porque estaba poniendo en peligro a niños y adultos, por lo que el policía López Orozco, en compañía de dos policías voluntarios, se movilizó al lugar para neutralizar al bullicioso. Al ver que los agentes trataban de detenerlo, se resistió, sacó una navaja y le asestó un navajazo al gendarme en el brazo derecho, pero de nada le sirvió porque de todos modos quedó detenido.



Arrestan a cinco “chapeadores”



Máximo Rugama / ESTELÍ

Para que responda ante las autoridades judiciales por el delito de exposición de personas al peligro, la Policía capturó en el barrio “Juno Rodríguez”, de esta ciudad, a José Adalberto Guevara Espinal, de 31 años, luego de que en estado de ebriedad realizó varios disparos con una pistola calibre 9 milímetros, la cual fue decomisada. Por otro lado, en el barrio Miguel Alonso fue detenido José David Castillo, porque cuando las autoridades lo requisaron le encontraron una caja de fósforos con dos piedras de crack, las que pesaron 0.4 gramos.



El caso fue tipificado por la Policía como falta penal contra la salud pública. En tanto que en el barrio “Hermanos Cárcamo”, la Policía capturó a Sebastián Cuadra Ayala, Jusneyling del Carmen Pérez Lima, Martín Pérez Mendoza, Carlos Ramón Ramírez Ruiz y Mario Santos Polanco, porque cometieron el delito de robo con fuerza. Todos ellos, según la Policía, forzaron el llavín de las puertas de la camioneta placas ES 04312, propiedad de Hazel María Mairena Rayo, a quien le sustrajeron una cámara digital valorada en 400 dólares, una cartera negra, su cédula de identidad, una licencia de conducir, circulación del vehículo y una memoria flash valorada en 40 dólares. La Policía, en un audaz operativo, les ocupó la cámara digital y la cartera. También los mismos sujetos le sustrajeron a Harold Reinaldo Castillo Zeledón, de 30 años, una cámara fotográfica pequeña valorada en 200 dólares, la cual también fue recuperada por las fuerzas policiales.