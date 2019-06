Toleño muere ahogado al sufrir ataque de epilepsia cuando cruzaba un río

Un hombre originario del municipio de Tola pereció ahogado este lunes, tras sufrir un ataque de epilepsia en el preciso instante en que decidió cruzar un río, para ir a recolectar leña.

El infortunado fue identificado como Arcadio Pérez, de 65 años, y habitaba en la comunidad de Nancimí, de este municipio, y según su mamá, Angela Pérez, de 87 años, todas las mañanas solía ir a buscar leña a zonas aledañas del pueblo y pese a padecer de epilepsia, nunca antes había sufrido convulsiones en el trayecto.

“Yo me encargaba de estar pendiente de su medicamento y este lunes, a eso de las 6: 30 de la mañana salió de la casa para ir a buscar leña y venderla tal y como era su costumbre, pero cuando cruzaba el río que atraviesa la comunidad, sufrió una crisis convulsiva y se ahogó”, detalló la mamá de la víctima.

Juan José Gutiérrez Álvarez, habitante de la ribera del río, confirmó que Pérez fue encontrado ya sin vida por personas que pasaban por el lugar y que desafortunadamente nadie lo observó cuando sufrió las convulsiones, por lo tanto fue imposible ayudarlo.

“Él cruzaba con frecuencia el río, por el sector de mi casa, y lo veíamos, pero en esta ocasión nadie lo observó y aunque el nivel del agua no llega ni a las rodillas él cayó boca abajo producto de las convulsiones y al no poderse levantar, se ahogó y me imaginó que fue una muerte muy dolorosa”, detalló.

Cabe resaltar que la tragedia se registró a unos 300 metros en dirección sur de la casa de habitación de Pérez, quien se convirtió en la décima persona que perece ahogada este año en diferentes puntos del departamento de Rivas y de paso es el tercer toleño que se suma a la lista.