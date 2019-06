Mujer se roba a un bebé de 19 días de nacido en Estelí

Emeric Lira Vanegas, de 38 años, fue capturada por la Policía Nacional en Estelí, minutos después de que se robara a un bebé de apenas 19 días de nacido.

Darling del Carmen Dávila Guillén, de 20 años, madre del bebé, dijo que conoció a Lira Vanegas, hace 19 días, cuando dio a luz en el Hospital Regional Escuela San Juan de Dios, de Estelí, donde la mujer se encontraba internada por una enfermedad común.

Lea: Arma usada para intimidar a niño sordo en barrio de Managua había sido utilizada recientemente

Según Dávila Guillén, desde el 5 de junio, un día después del nacimiento de su bebé, Lira Vanegas le pidió que le regalara al niño, porque según le comentó, ella no podía procrear hijos.

"Si me lo das no le faltará nada… Yo a mi edad no he podido parir un niño, a pesar que he tenido varias parejas", le habría señalado la ahora detenida a la joven de 20 años.

Según Dávila Guillén, durante su estancia en el centro asistencial, la otra mujer no mostró malas intenciones, le compró tres trajecitos al bebé y otros artículos personales, posteriormente preguntó por la dirección de la casa donde vive la madre del menor.

De interés: Roban artículos valorados en 1,500 dólares en tienda de San Juan del Sur

El 6 de junio Dávila guillén fue dada de alta y regresó a su hogar, desde ese día no supo nada de Lira Vanegas hasta el pasado martes, cuando se presentó a su casa de habitación pidiéndole posada, posteriormente le insistió que le regalara al recién nacido, petición a la que Dávila Guillén se negó.

Este jueves, mientras la madre del niño bañaba a su otro hijo de tres años, Emeric Lira Vanegas aprovechó para robarse al bebé, ocultándolo en un bolso grande color negro, para no alertar a los vecinos del lugar.

Al momento de percatarse del robo, Dávila Guillén pidió ayuda a los vecinos, sin embargo, estos no pudieron darle información sobre la mujer, razón por la cual inmediatamente interpuso la denuncia ante la Policía de Estelí.

Además: Así se logró identificar y capturar a tres acusados por robo en sucursal de Unión Fenosa

Lira Vanegas, quien se dirigía a San Juan de Limay, se encontraba en una parada de buses cuando la Policía Nacional la detuvo y le quitaron al bebé, para entregarlo a su madre.

La mujer permanece en prisión preventiva y será pasada ante la Fiscalía una vez que se cumplan las 48 horas establecidas por la ley, para que sea esa instancia la que decida si ejerce o no la acción penal.

El Comisionado Mayor Alejandro Ruiz, jefe de la Policía Nacional, en Estelí, reveló que la mujer aparenta no tener problemas mentales, y añadió que profundizarán en las investigaciones para determinar si este ha sido un hecho personal o si la mujer pertenece a alguna red de trata de personas.