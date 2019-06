Reactivan en juzgados caso de Rechel Rostrán, luego de ser reprogramado 20 veces

Luego de ser reprogramado unas 20 veces por falta de ciudadanos para integrar el tribunal de jurado, se reactivó el juicio contra Walter Darbelles, acusado por la Fiscalía por el asesinato de Rechel Rostrán, una niña de 15 años cuya osamenta encontraron el20 de junio del 2017 en la tubería de una casa en el barrio Sol de Libertad, en Managua.

Paula Obando, madre de la víctima, brindó su testimonio ante el juez Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua, Alfredo Silva Chamorro, indicando que la noche del 20 de enero del 2017 su hija salió de su casa en compañía de Walter Darbelles, Milton Mendoza, Nelly Mendoza y una adolescente de iniciales A.J.A.

"Yo estaba segura que era Walter Darbelles quien había matado a mi hija", afirmó Paula Obando al declarar contra los tres implicados en el asesinato.

"Esa noche le dije a mi hija que no saliera, pero ella no me hizo caso y cuando salí del baño, ya no estaba", relató Paula Obando, quien por momentos no pudo contener el llanto.

Entre las pruebas de la Fiscalía que respaldan la teoría de asesinato está el análisis hecho por un médico antropólogo del Instituto de Medicina Legal (IML), que reveló que a Rechel Rostrán la golpearon en el rostro y después la asfixiaron de manera mecánica con un trozo de tela.

El análisis señaló que la enterraron viva en la fosa por donde pasa la tubería de la casa.

"No entiendo por qué tenían que matar a mi hija de esa manera, dándole seis puñetazos en el rostro, si ella era una adolescente indefensa ", aseguró la madre, sin dar muchos detalles que respalden la acusación.

En el caso de Milton Mendoza, quien sostenía un noviazgo con la menor y quien presuntamente estuvo con Rechel Rostrán en la casa donde se produjo el hallazgo de la osamenta, falleció en un accidente de tránsito, meses después de la muerte de la niña.

Este martes, en el inicio del juicio, sólo declararon tres testigos: Paula Obando y dos oficiales de inspecciones oculares de la Policía Nacional.

El juicio se suspendió por orden del juez Alfredo Silva Chamorro, a petición del Ministerio Público, por falta de testigos.

El juez Alfredo Silva Chamorro programó la continuación del juicio para el próximo 8 de julio, a partir de la 9:50 de la mañana.

Por el asesinato de Rechel Rostrán están pendientes de ser capturados y enjuiciados Guillermo Cuaresma Núñez y Maykel Pavón, quienes -según la acusación fiscal- son cómplices del crimen.

Hoy se logró avanzar en el juicio con cuatro ciudadanos que integraron el tribunal del jurado, una cantidad mínima.

Anteriormente, las audiencias se han tenido que reprogramar porque nunca se llega al mínimo de ciudadanos en el jurado.

Para integrar un tribunal de jurado debe haber en sala al menos 12 ciudadanos, de los cuales seis finalmente integran el jurado. En el caso de este juicio, se logró avanzar con la mínima cantidad, cuatro personas.

De los seis que integran el tribunal de un jurado, cinco son nombrados como propietarios y uno como suplente. De los cinco propietarios, uno de ellos hace de portavoz.

En los últimos años se ha presentado un déficit de personas que puedan participar en los tribunales de un juzgado, perjudicando el avance de algunos procesos judiciales.