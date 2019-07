El cuerpo de una mujer que aparentemente lleva dos días muertas en un bar- hotel fue encontrado este domingo en el municipio de Waspam, en la Región Autónoma del Caribe Norte.

La víctima fue identificada como Celsa Laura Yunkiat Centeno de 23 años, de acuerdo al reporte de lugareños en las redes sociales llevaba más de 48 horas fallecidas en el bar y hospedaje French.

La mujer deja tres menores en orfandad y se conoció que tenía tres días desaparecida, hasta que fue encontrada este domingo, su caso ha consternado a los lugareños por el tiempo en que permaneció sin vida sin que los propietarios del local se enteraran del caso.

El cuerpo fue llevado, por unas horas, a su casa de habitación de sus familiares y posteriormente fue sepultado, ya que este estaba ya en estado de descomposición.

La Policía Nacional se encuentran indagando los hechos para esclarecer las circunstancias en que murió la mujer, extraoficialmente se conoció que ya hay dos personas detenida a quien vinculan que llegó con la mujer al local.

Hasta junio la organización Católicas por el Derecho a Decidir, documentaba 27 casos de femicidios en el país en lo que va del 2019, aunque reconocen que este dato podría ser mayor, porque hay casos que no salen a luz y ellas no pueden llevar el registro. Algunos de los casos son en regiones remotas que muchas veces no son conocidos por los medios de comunicación.

Este organismo documenta casos a través de monitoreo de medios.

En comparación con los datos del año pasado, hay un aumento de los femicidios. Hasta mayo de 2018 se registraron 22 asesinatos contra mujeres.

Católicas por el Derecho a Decidir es una organización que trabaja desde el año 2006 en la defensa de los derechos de las mujeres, su principal función es hacer un monitoreo de los casos de femicidios en el país.