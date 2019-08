Autoridades de cárcel La Modelo retrasan lectura de pena de reos que violaron a canadiense

Una audiencia de debate de pena, en contra de tres hombres que violaron de manera simultánea a una joven canadiense, se ha cancelado en cuatro ocasiones, debido a que las autoridades del Sistema Penitenciario de Tipitapa La Modelo, incumplen con el traslado de los reos desde la cárcel hacia los juzgados de Rivas, pese a que existe orden judicial.

En las declaraciones que están plasmadas en el expediente judicial, la Fiscalía detalla, que pese a que se han girado los oficios correspondientes, las autoridades del Sistema Penitenciario de Tipitapa, no presentaron a los reos en las audiencias de debates de pena convocadas para el 26 y 30 de julio y las programadas el 8 y 19 de agosto.

El reiterado incumplimiento ha generado molestias a las partes involucradas en el proceso penal, ya que en el expediente judicial 001056-ORR2-2019PN detalla que ni siquiera reciben explicación del porqué las autoridades del Sistema Penitenciario de Tipitapa no cumplen con el traslado de los reos Eliezer Alexander Gutiérrez Barahona, Roger Gabriel Zambrana y Oswaldo Rodolfo Pérez Rojas, todos originarios del municipio de Cárdenas, en el departamento de Rivas.

Los tres imputados fueron acusados el 25 de junio, por violación agravada en perjuicio de la canadiense de iniciales AMS y por homicidio frustrado en perjuicio del joven nicaragüense de iniciales EACH, quien fue identificado como novio de la extranjera.

Según la acusación que presentó el Ministerio Público, en el juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Rivas, los tres hombres violaron de manera simultánea a la canadiense de 19 años, la madrugada del 22 de junio, cuando ella se encontraba con su novio en el sector del puente de río Cárdenas, que se localiza a unos 2 kilómetros antes de llegar al casco urbano de este municipio.

Los tres hombres tras interceptar a la pareja procedieron a golpear EACH, al cual lanzaron del puente y luego bajo amenazas de muerte trasladaron a un predio montoso paralelo a la rivera de río a la canadiense donde procedieron a violarla.

El 5 de julio en la audiencia inicial los tres hombres admitieron los hechos y al renunciar al juicio oral y público la jueza Digna Lisseth Hernández, que está a cargo del proceso, programó inicialmente el debate de pena para el 10 de julio.

Sin embargo, la defensa técnica Kriguer Artola Narváez, solicitó reprogramar la audiencia de debate de pena, por razones de fuerza mayor y la fecha de inicio se fijó para el 26 de julio.

Desde esa fecha las audiencias se han cancelado y reprogramado en cuatro ocasiones, porque el Sistema Penitenciario de Tipitapa, no lleva a los confesos a los juzgados rivenses.

El último intentó por realizar el debate de pena fue 19 de agosto, y una vez más la judicial, la defensa técnica y la fiscal Elsy Ugarte, se quedaron esperando a los reos en la sala de audiencias número 4 de los juzgados rivenses.

Ugarte en su intervención señaló que las reprogramaciones se vienen presentando desde el 5 de julio fecha en que los reos admitieron, los hechos y que el Sistema Penitenciario de Tipitapa no ha atendido al llamamiento judicial.

“El día hoy tenemos cuatro ocasiones en la cual el sistema penitenciario no los ha presentado para llevarse a cabo la audiencia correspondiente, es una situación que se escapa de las manos de las partes”, explicó la representante del ministerio público ante la judicial.

“Insisto una vez más se giré oficio para que el Sistema Penitenciario de Tipitapa, responda el por qué no han presentado a los acusados” manifestó la fiscal durante la audiencia cancelada el 19 de agosto, dónde también solicitó la interrupción del cómputo de duración del proceso.

El defensor técnico, también dejó entrever su molestia, por la ausencia de los reos, por lo cual pidió a la judicial que giré un oficio al Ministerio de Gobernación, “poniendo en conocimiento esta irregularidad que comete el Sistema Penitenciario de Tipitapa”.

Kriguer a la vez cuestionó la decisión de las autoridades policiales de Rivas, de trasladar a los reos al Sistema Penitenciario de Tipitapa, antes de culminar el debido proceso penal.

En la audiencia que se canceló el 19 de agosto también explicó que procediera conforme a la ley de amparo para defender los derechos de quienes se encuentran ocultos por alguna autoridad.

Por su parte, la judicial resolvió enviar un exhorto de manera directa al juez de violencia de Managua para que haga la coordinación directa con el alcaide del Sistema Penitenciario de Tipitapa, Venancio Alaniz.

“El número que me proporcionaron del alcaide Venancio no me contesta, por correo no hay repuesta alguna. Aquí el único camino es agotar la vía enviando exhorto a un juez de Managua y se oficié de manera directa al alcaide”, refirió la judicial.

Hernández también confirmó a las partes que se desconoce por qué las autoridades penitenciarias no han presentado a los acusados y aclaró a la defensa técnica que no existe detención ilegal y pospuso la audiencia de debate de pena para el 26 de agosto.