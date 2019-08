El nerviosismo “lo vendió” con la Policía

Lizbeth García

Si Orlando Mairena no se hubiese puesto nervioso al ver una patrulla policial, el 31 de diciembre, en Villa Reconciliación, no lo hubiesen requisado y hoy no estuviera acusado por tráfico de drogas, específicamente por 13.9 gramos de marihuana, hierba que guardaba en una de las bolsas del pantalón.



Según la acusación que la Fiscalía presentó en el Juzgado Quinto Penal de Audiencias, el acusado estaba vendiendo marihuana en una esquina y cuando la Policía lo requisó, se puso agresivo.