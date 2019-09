Familiares de futbolista asesinado en Estelí temen que autores del crimen queden en libertad

Familiares del futbolista aficionado Huberth Antonio Hudiel Rocha, de 26 años, asesinado el pasado 30 de mayo en Estelí, temen que los autores del crimen sean puestos en libertad debido a que ya superaron los tres meses que la ley estipula como tiempo máximo para ser sentenciados.

El pasado 10 de septiembre los tres hombres acusados de asesinato admitieron ante una jueza en Estelí que mataron a puñaladas y golpes a Hudiel Rocha, y lesionaron y asaltaron a un sobrino de la víctima, no obstante, hasta la fecha siguen sin sentencia condenatoria.

La jueza de distrito penal de juicio Elizabeth del Carmen Corea Morales, programó la audiencia de debate de pena para el 11 de septiembre, un día después de que los culpables admitieran los hechos, sin embargo por saturación de agenda la sesión fue suspendida.

La judicial tomó la decisión porque un juicio oral que antecedía a la audiencia se extendió más del tiempo programado.

Posteriormente la audiencia fue programada para el 19 de septiembre, sin embargo, las autoridades judiciales notificaron a los familiares de las víctimas que los funcionarios del Sistema Penitenciario Regional de Estelí, no habían trasladado a los reos hasta el complejo judicial, por lo cual la sesión nuevamente se suspendía.

Los familiares de las víctimas fueron notificados que la sesión fue programada para este miércoles 25 de septiembre, no obstante, los abogados defensores de los reos han señalado que de no realizarse van a pedir la libertad de los implicados porque la ley establece que un acusado no puede permanecer más de tres meses detenido sin que le hayan notificado la sentencia respectiva.

La fiscalía señala como autor intelectual y material de los delitos de homicidio, seguido de robo agravado, a Marcos Antonio Rivera Gutiérrez, de 23 años, alias “La Chelona”, y a Yáder Josué Castillo Rizo y Harold José Jirón Rayo, el Ministerio Público los señala de ser coautores de los mismos delitos.