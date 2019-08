Juez libera al menor que destrozó a anciano

Porque el escrito no decía que la Fiscalía se obligaba a probar los extremos de su acusación, la juez Primero Penal para Adolescentes rechazó la acusación que el Ministerio Público presentó en contra de un menor de 14 años, de iniciales J.A.A.Z., quien quedó en libertad, pese a haber destrozado en accidente de tránsito a don Roberto Alfredo Espinoza Lacayo, de 69 años.



Pero como el Código de la Niñez y la Adolescencia permite a los jueces para adolescentes hacer uso supletoriamente del Código Procesal Penal, la autoridad judicial le dio cinco días al Ministerio Público para que corrija la acusación y vuelva a intentar la acción.



La Policía informó que liberaron al menor acusado, porque la juez determinó que el adolescente estuvo detenido ilegalmente, desde el 29 de diciembre del año pasado, pero fue puesto a la orden de la autoridad judicial hasta el dos de enero de 2008.



Pero además se trata de un menor y de acuerdo con el cuestionado Código de la Niñez y la Adolescencia, no hay pena privativa de libertad para los “niños” acusados por homicidio culposo, sino que sólo se les puede imponer medidas alternas a la prisión.



Don Roberto Alfredo Espinoza Lacayo murió desbaratado entre la pared y el carro que le quitó la vida el sábado de la semana pasada, cuando caminaba junto a su esposa, Lucía Ortiz Aguirre, 54 años, hacia el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, ubicado cerca de la Iglesia El Calvario, en el Mercado Oriental.



Según la Policía, al momento del accidente, el menor acusado conducía a exceso de velocidad en una calle llena de baches, lo que le hizo perder el control del vehículo por falta de pericia, se subió a la cuneta y arrolló a la víctima.



Días atrás, Jairo José Lacayo, hijo de don Roberto, pidió justicia por la muerte de su padre el día del accidente y anunció que no iba a llegar a ningún arreglo con el hechor, pero de todos modos ni falta le hizo al acusado pedir la mediación, porque un tecnicismo lo puso libre en las calles nuevamente para que siga conduciendo.