Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

04 Enero 2008 |

9:24 p.m. |

END

Violador entró por la cocina

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Una joven nunca pesó que el hombre que llegaba a visitarla como enamorado se convertiría en su violador. El aberrado amenazó de muerte a la joven y a sus hermanos menores para que no lo denunciaran con su madre y ni con las autoridades policiales. La mamá de la afectada asegura que ese día había salido a realizar unas diligencias personales, por lo que dejó a su hija, de 20 años, en compañía de los dos pequeños, ocasión que supuestamente fue aprovechada por Benedicto Zeledón, de 42 años, para penetrar a la casa por la puerta de la cocina. El sujeto llegó hasta el cuarto y tomó a la joven por la fuerza hasta lograr desvestirla y abusar sexualmente de ella, pese a que ésta le pedía que no le hiciera nada delante de sus hermanitos. Pero todas estas súplicas no fueron escuchadas por el supuesto violador, quien se marchó del lugar advirtiendo que si lo denunciaban terminaría con la vida de la joven y con la de sus hermanos. Pero la madre de la víctima fue enterada de la situación y ahora pide a las autoridades que capturen a Benedicto Zeledón, para que ya no siga violando a las muchachas del lugar.



Buscó “su solución” con el suicidio

Fermín López / PUERTO CABEZAS, RAAN

Desesperado y en busca de una solución a sus múltiples problemas, el joven Kelly Willis López Bans, de 25 años, decidió quitarse la vida colgándose de un árbol a orillas de la playa, donde fue encontrado por conocidos que dieron aviso a los familiares. El joven había desaparecido de su casa desde el pasado 30 de diciembre, en horas de la noche, después de llegar en estado de ebriedad. Según los familiares, después de recibir los regaños de su progenitora, éste se alejó de la casa, con una cuerda en la mano y dijo: “Me voy a matar porque tengo muchos problemas”. Según la madre del suicida, Adolfina López, Kelly tenía diferencias con algunos antisociales del sector donde viven, en el barrio El Cocal, de Bilwi. Al amanecer del lunes 31, al ver que el joven no retornaba a la casa, varios familiares se dieron a la tarea de buscarlo por varias partes, pero no pudieron localizarlo, sino hasta el martes primero enero, día en que les avisaron que estaba colgado de un árbol a la orilla de la playa, cerca del balneario La Bocana. Después de la revisión que le hizo el médico forense al cuerpo, se descartó que haya habido mano criminal y se confirmó el suicidio. El boletín policial destaca, entre otros hechos de menor relevancia, que en la noche de fin de año se presentaron 22 lesiones, entre las que se destacan ocho casos de violencia intrafamiliar, cuatro hurtos y cuatro amenazas reportadas en la sala de denuncia de la Policía Nacional de Bilwi.



Fuego intencional en vivienda

Máximo Rugama / ESTELÍ

Los bomberos profesionales informaron que en la casa del señor Fermín Ortiz Tinoco, ubicada en el barrio “Igor Úbeda”, un principio de incendio provocó pérdidas económicas por más de cuatro mil córdobas. Por una persiana del inmueble que estaba abierta sujetos desconocidos, presumiblemente adolescentes, lanzaron una candelilla encendida hacia el interior y el fuego redujo a cenizas un sillón y el humo afectó también la infraestructura. Mientras que en el local donde funciona el bar y restaurante Los Ranchitos, propiedad del señor Róger Castillo, un silvador encendido que lanzaron desde el exterior del inmueble provocó pérdidas superiores a los mil córdobas. La Policía investiga si se trata de un atentado contra las dos familias afectadas. El objeto lo lanzaron sobre el techo del inmueble, el cual es de palma, y las llamas afectaron un área pequeña, gracias a la oportuna presencia y efectiva labor de los bomberos. Los bomberos profesionales también iniciaron 2008 exterminando varios enjambres de abejas africanizadas, uno de los cuales estaba ubicado en un árbol de capulín que hay en el patio de la casa del señor Jesús Díaz y amenazaba con afectar a los habitantes del inmueble y a los vecinos.



Tremendo susto de ama de casa

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Una mujer que había salido a realizar unas diligencias al municipio de Rancho Grande se llevó tremendo susto al regresar a su casa y darse cuenta de que los amigos de lo ajeno habían “barrido” con todas sus pertenencias. Margarita Torres Zeledón, residente en el barrio La Chispa, de esta ciudad, aseguró que los ladrones forzaron la puerta principal de su casa y se le llevaron un televisor valorado en siete mil córdobas, una radiograbadora, con ese mismo precio, y siete mil córdobas en efectivo que tenía guardados debajo del colchón de su cama. La Policía está dirigiendo las investigaciones hacia un sujeto que fue visto por varios vecinos merodeando la casa de la afectada, por lo que se convierte en el principal sospechoso del robo.



Pierden pertenencias por cortocircuito

Tatiana Rothschuh / SAN CARLOS, RÍO SAN JUAN

La inmediata intervención de los vecinos y el refuerzo de la técnica contra incendios de los Bomberos evitó que una vivienda fuese consumida por el fuego, pero la familia perdió electrodomésticos y enseres, valorados en unos 20 mil córdobas. El señor Róger Miranda y su esposa no se encontraban en su morada cuando poco después de las cinco de la tarde del pasado miércoles los vecinos más cercanos observaron las lengüetas de fuego que alcanzaban el techo de zinc y alertaron a la gente a apagar las llamas que pudieron alcanzar las viviendas vecinas y consumirlas. Los vecinos dicen que el señor Fernando Corea se vio obligado a romper la puerta de la vivienda que estaba bajo llave y seguidamente lanzaron baldes de agua. Los bomberos llegaron al lugar al ser llamados por Corea, y lograron sofocar totalmente el fuego. Según el sargento mayor Gabriel Ulises Cardoza, los vecinos casi habían sofocado las llamas y sólo desplegaron cinco tramos de manguera de 48 milímetros, procediendo a la vez a cortar la energía. Cardoza aseguró que el recalentamiento de un tomacorriente provocó el cortocircuito, pues estaban conectados dos televisores, una grabadora y dos teléfonos celulares. Todo ello resultó quemado, igual que un ropero y parte del biombo de la división del cuarto. El sargento bomberil refirió que los conductores del tomacorriente eran inadecuados, por lo que se produjo el recalentamiento. Explicó que en vista de ese sistema que utilizan en muchos hogares, el Cuerpo de Bomberos realiza inspecciones en un promedio de 14 viviendas mensualmente, a fin de orientar a los moradores para prevenir incendios o accidentes ocasionados por alguna imprudencia.