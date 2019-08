Desconocido muere en accidente de tránsito

El cuerpo de un hombre de unos 35 años se encuentra en la morgue del Instituto de Medicina Legal, luego que fuera impactado por un vehículo la noche del sábado.



El subcomisionado José Fúnez Villalta, jefe de Tránsito del Distrito Seis de Policía, informó que el mortal accidente se dio de los semáforos de La Rocargo media cuadra al este.



Según versión de los testigos, el conductor del vehículo Nissan, rojo, placas M037-946, Louis Ernest Espinoza Velásquez, de 25 años, al impactar al desconocido intentó darse a la fuga, pero fue capturado un tramo adelante por el conductor de un camión”, dijo Fúnez.



De acuerdo con las pruebas que realizaron los agentes policiales, Espinoza Velásquez conducía ebrio, pues al realizarle la prueba del alcoholímetro, éste registró 1.21 grados de alcohol.



Peatones no usan los puentes

El jefe de Tránsito del Distrito Seis lamentó que los peatones no utilicen los puentes y que no tomen en cuenta la señalización, pues esto abona a la gran cantidad de accidentes.



“Muchas veces ocurre que los conductores van a exceso de velocidad, se ‘vuelan’ los rojos, y esto resulta mortal para los peatones”, expresó el comisionado.



El jefe policial de Tránsito afirmó que, el año pasado, el Distrito Seis reportó 27 muertos en accidentes de tránsito, y en 2006 fueron 31 muertes.



“La incidencia ha bajado, pero debemos tomar precauciones para evitar sucesos trágicos”, indicó Fúnez.