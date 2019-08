Personaje de los barrios

Monimbó es el Barrio Histórico y Revolucionario por excelencia, que vio nacer y crecer al profesor Manuel Villagra, ciudadano del mundo, con una dosis de cultura y conciencia que siempre le han acompañado durante su vida, es hombre de estirpe, testigo de los hechos históricos más connotados para la liberación de la ciudad; hace treinta años esos acontecimientos le dieron la vuelta al mundo en la figura del combatiente desconocido, aquél que asido en su mano, dispuesto a soltar la bomba de contacto, evidenciaba a través de la máscara el símbolo del mestizaje , de rebeldía e identidad indígena.



Individuo que caracterizó el aula con rectitud extraordinaria, para hacer de su clase un verdadero magisterio; quienes tuvieron la oportunidad de escuchar sus enseñanzas, sus palabras creadoras, sabían que todo era como una especie de destino manifiesto para empalmar con el aprendizaje significativo, forjando el hábito del lápiz a describir con objetividad lo que a cada quien correspondía.



Se dice que la ley es dura, pero es la ley. Fue siempre la causa de su presentación y nunca escatimó los esfuerzos necesarios para ir venciendo a la mediocridad, vicio que seguirá existiendo si no se atiende a tiempo o falta la requerida tenacidad para enfrentarla y vencerla. Un mosquetero en la defensa de los valores familiares, las buenas costumbres, eslabones para apartar el desdén, la mojigatería y la doble moral.



Su vocación está intacta rasgando los ochenta años, retroalimentándose con los saberes enseñados y aprendidos a través de los miles de estudiantes de secundaria del Colegio Salesiano y del Instituto Nacional de Masaya; décadas tras décadas, fortaleciendo el conocimiento de las asignaturas de Química y Biología.



La Química fue parte de su ilustre vocación, la facilidad para interpretar los problemas a través de las distintas combinaciones; las fórmulas para determinar el peso molecular del compuesto dado, estando de por medio el peso atómico, registrado en la Tabla Periódica, camino de avanzada para comprender la disciplina y seguridad que se debía de guardar en los respectivos laboratorios con las pruebas que se hacían con los reactivos.



Cuando daba inicios la clase de Biología, era pertinente y férreo defensor de Mendel, el heterocigoto dominante que todos queremos llevar fue siempre de lo más especial al momento de las explicaciones, qué, cuándo y cómo se formaba el gen, el ADN, porqué nuestro rostro tiene las particularidades diferentes entre la nariz, boca, orejas y demás, aun entre la misma familia, etc.



Camina con energía por las mañanas, alcanza un buen tiempo en bicicleta, siendo su atractivo una pequeña parcela que le da como un segundo aire, a como dice él, lector empedernido, sabedor de historias y cuentos, mente lúcida. Quien que no fue estudiante y amigo del profesor Villagra, puede decir lo contrario, todos los días luego de su desayuno, disfruta de las noticias matutinas de END.



* Docente UNI