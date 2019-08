¿Muerte de niña por descuido maternal?

MATAGALPA



La extraña muerte de una niña de cuatro años, que se registró en un poblado del municipio de La Dalia, está siendo investigada por la Policía Nacional debido a que una tía de la niña denunció por abandono y maltrato a la madre de la infante.



Blanca Flor Herrera Palacio denuncia ante las autoridades policiales que su hermana, Nohemy Herrera Palacio, de 25 años, quien es madre de dos menores, una de dos años y otra de cuatro, es una desobligada, se dedica a “andar de vaga” y deja a sus dos niñas solas; y cuando regresa a casa, la emprende a golpes contra los menores.



Pero lo que la obligó a denunciarla para que la Policía haga las investigaciones correspondientes, es que el pasado viernes, cuando ella llegó a ver a sus sobrinas, a eso de la una de la tarde, encontró muerta a Meylin Herrera Palacio, de cuatro años, en circunstancias extrañas, debido a que la niña no estaba enferma, por lo que pide una exhaustiva investigación para esclarecer la muerte de la pequeña.



La Policía aseguró que ordenó que el cadáver de la niña fuera trasladado a Medicina Legal, pero a última hora se conoció que la madre se había opuesto a la autopsia, y lo sepultó rápido.



La Policía aseguró que continuará con las investigaciones para que las sospechas de la tía de la niña queden esclarecidas, pero hasta el momento no hay más detalles sobre la muerte de la pequeña.





Quinceañera se suicida

Asimismo, en el municipio de Sébaco, una joven de 15 años se quitó la vida colgándose de una viga de la casa de sus padres, confirmó la Policía, cuyos agentes se presentaron al lugar para investigar las causas que tuvo la muchacha para marcharse de este mundo.



Las primeras investigaciones señalan que Diana Velásquez, de 15 años, se reunió con su amiga, María Auxiliadora Balmaceda, a quien le solicitó que llegara a las tres de la tarde a su casa, ya que le tenía preparada una sorpresa, pero la jovencita nunca se imaginó qué tipo de sorpresa le había preparado su amiga.



Fue hasta que llegó a la casa que se llevó tremendo susto al entrar y encontrar colgada de una viga a Diana, por lo que dio parte a los familiares de la joven, quienes a su vez avisaron a las autoridades policiales.



La Policía aseguró que la madre de la joven, cuyo nombre no fue facilitado, manifestó que al parecer la causa que llevó a la adolescente a quitarse la vida, fue porque Carlos Pineda, un joven del barrio, le había dicho que no la quería como novia sino como amiga, y que no se hiciera ilusiones con él.