Repelió a balazos a asaltantes

ZELAYA CENTRAL, RAAS



Freddy Ignacio González Vargas circulaba tranquilamente hacia su hogar, en la comarca La Tamalera, de Muelle de los Bueyes, cuando fue interceptado por dos sujetos, uno armado con un AK y el otro con un machete.



Al ser sorprendido, de inmediato Freddy sacó su revólver, por lo que en el acto el asaltante armado del Ak le hizo varios disparos, de los que no acertó ninguno a su víctima.



Contrario a esto, Freddy le asestó un balazo en el hombro derecho al delincuente, que se vio obligado a soltar el fusil y fugarse. El otro asaltante, al ver correr a su compañero, también se alejó a toda velocidad.



Y como si esto fuera una película, Ignacio tomó el Ak de sus enemigos y los persiguió, pero no fue posible alcanzarlos, aunque ya había evitado ser asaltado por sus victimarios.



González Vargas presentó la denuncia ante la Policía Nacional de Muelle de los Bueyes, y entregó a las autoridades el arma de guerra con un cargador y 19 proyectiles.



La Policía Nacional realiza las investigaciones correspondientes, dijo el capitán Román Benítez, vocero de la Policía Nacional en Zelaya Central, quien manifestó que hasta el momento no hay ningún detenido.