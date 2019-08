Fin a “buena racha” para homicidas

En los dos años que pasaron desde que la juez Tercero Penal de Audiencias emitió el 21 de diciembre de 2005 orden de captura en su contra, y la fecha en que fueron capturados, este 31 de diciembre de 2007 y primero de enero de 2008, Luis Manuel Alemán López y Alexis Alegría Rodríguez tuvieron tiempo para graduarse y trabajar en Costa Rica, pero ayer esa “racha de buena suerte” se les acabó, porque quedaron en prisión.



Los dos jóvenes fueron acusados por la supuesta coautoría del homicidio en perjuicio de Julio Domingo Berríos Martínez, quien falleció el 20 de noviembre de 2005, en el barrio Waspam Norte, víctima de múltiples machetazos, en medio de un enfrentamiento entre las pandillas “Los Batos Locos” y “Los Católicos”.



Alemán y Alegría estarán en prisión hasta el 11 de marzo de este año, día en que enfrentarán juicio oral y público por el delito que les achacan.



Durante la audiencia inicial preliminar, su abogado, Germán Reyes, le pidió a la juez Tercero Penal de Audiencias, Henryette Casco, que no admitiera la acusación ni las pruebas, y que liberara a los imputados bajo el argumento de que estuvieron detenidos ilegalmente siete días.



No obstante, la judicial explicó que los reos fueron puestos a la orden del juez dentro del término de ley, porque si bien es cierto fueron acusados el primero de enero de 2008, la Corte Suprema suspendió los términos desde el 24 de diciembre de 2007 hasta el seis de enero de 2008, lo que quiere decir que los siete días que los acusados estuvieron presos hasta que les hicieron su audiencia ayer, no cuentan, dado que el cómputo arranca desde el día en que los despachos judiciales abrieron sus puertas al público este lunes.