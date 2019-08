Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

07 Enero 2008 |

4:29 p.m. |

Marido celoso escapa de hospital

María José Aguirre / MASAYA

Luego de que su madre le “calentara la cabeza” diciéndole que su esposa le estaba siendo infiel, mientras él se encontraba internado en el Hospital "Humberto Alvarado" debido a un accidente de tránsito que sufrió, el joven Henry Medina, de 24 años, originario de Masaya, decidió -–pese a su estado-- escaparse del centro médico saltando la valla de seguridad. Según las enfermeras del centro asistencial, Medina aún se encontraba en recuperación, ya que las lesiones que presentaba eran delicadas. Sin embargo, al joven enfermo su estado no le importó en lo más mínimo al momento de huir. Vigilantes, enfermeras y médicos del centro aducen no haberse percatado de la acción tomada por Henry, por lo que se llegó a pensar que fue su progenitora quien lo ayudó a escapar.



Aumentaron los robos en Granada

Ingrid Duarte / GRANADA

Este fin de semana los robos en Granada registraron un ligero aumento. Una de las víctimas fue Luis Alberto Urbina Vivas, quien denunció en la sede de la Policía de Granada que personas desconocidas llegaron a su vivienda y le sustrajeron objetos personales. El hecho ocurrió en el kilómetro 43 de la carretera Granada-Masaya, cuando Urbina llegó a su casa y al encender las luces se dio cuenta que su propiedad había sido violentada y que le habían robado 50 metros de alambre con un valor de 3 mil córdobas. El otro suceso se dio en la quinta Ena, cuando Enemesio McCoy, de 37 años, se recostó en una hamaca, sin saber que su descanso sería aprovechado por algunos sujetos para sustraerle su bicicleta montañera roja, Rally USA, valorada en más de mil córdobas. Sin embargo, gracias al apoyo de sus vecinos conoció que dicho robo fue cometido por dos personas identificadas como Martín Morales, de 22 años, y Ezequiel Robleto, alias “Lencho”. Hasta el momento, la Policía no ha dado con sus paraderos, pero asegura que está investigando. Asimismo, Guillermo Rocha manifestó que venía de tomar licor en compañía de unos amigos, cuando una persona identificada solamente como “Nini” se le acercó y le arrebató un reloj Casio. Esto también sucedió en la vía pública, en el barrio La Ceiba, en Granada. Posteriormente, la Policía registró la denuncia Maricela Morales Urcuyo, de 27 años, quien expresó que caminaba en el sector de la Shell Guapinol, con una familiar, cuando se acercaron dos hombres desconocidos que las golpearon. Según la denuncia, uno de los sujetos le propinó una patada a Urcuyo, mientras el otro forcejeó con su acompañante para quitarle una cadena de oro, de la que no recuerda el precio exacto. Ambas personas corrieron con rumbo al barrio Pancasán, al norte del municipio de Granada, pero por el momento la Policía no ha logrado detenerlas.



Camionero arrolla a niña

María José Aguirre / MASAYA

Karina Rebeca Mercado Páramo, de cuatro años, habitante del barrio “Germán Pomares”, fue la menor arrollada por un camión Mercedes Benz, blanco, placas MY 0162, conducido por el señor Víctor Manuel Brenes Jara, de 38 años, el domingo seis de enero. Según versión de Luisa de los Ángeles Páramo Vargas, madre de la víctima, a eso de las diez y cuarenta de la mañana del domingo, ella se dirigía junto a Karina y su otra hija, de nueve años, rumbo al Mercado "Ernesto Fernández", cuando al transitar por el puente principal, ubicado 50 varas al este del centro de compras, la niña se soltó de su mano. "Posteriormente, en cuestión de segundos, mi hija cruzó de manera intempestiva la calle. A mí casi se me sale el corazón al ver que en su misma dirección venía un camión", afirmó Páramo. Testigos oculares señalan que el conductor trató de esquivar a la pequeña, pero fue imposible. El camión la impactó bruscamente lanzándola al otro extremo de la calle. Después del choque, en el lugar se presentó una ambulancia del Hospital "Humberto Alvarado Vásquez", para trasladar a la menor de urgencia al centro, pues presentaba fractura abierta en la pierna izquierda, excoriaciones y golpes en todo el cuerpo. La unidad policial 0100 también hizo presencia en el lugar de los hechos para trasladar a Brenes Jara, originario de Nindirí, junto con el automotor, a las instalaciones de la Policía de Masaya, donde aún se encuentra detenido.