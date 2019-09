Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

08 Enero 2008

3:44 p.m. |

Anciano muere atropellado

Yelba Tablada / BOACO

Los accidentes de tránsito cobraron otra víctima mortal en lo que va del año, cuando una camioneta que circulaba rumbo a Juigalpa catapultó a José de Jesús Torres Flores, 75 años, al momento en que caminaba borracho sobre esa peligrosa carretera.



El trágico accidente ocurrió en la comarca El Papayal, jurisdicción de San Lorenzo, Boaco, cuando el anciano conocido en la comarca como “Chepechú” regresaba a su casa haciendo zigzag en la carretera luego de haberse echado unos sabrosos tragos de licor.



Pero la suerte no estaba de parte del ebrio anciano, ya que cuando se encontraba a unos 300 metros del Hospital del Papayal, una camioneta Toyota, Roja, placas M-011-229, no logró esquivar su falso caminar y lo impactó, tirándolo sobre el pavimento.



El cuerpo sin vida de “Chepechú” quedó tendido en la carretera con su rostro desfigurado, y de la bolsa de su pantalón sobresalía el tapón de una botella de licor, como advertencia para aquellos que se dejan llevar por el vicio.



El conductor de la camioneta llego a un acuerdo económico con los familiares del fallecido a cambio de que éstos no presentaran ninguna demanda, y escondiendo su identidad se metió en la patrulla de camino del departamento de Boaco.



El incidente fue tipificado como imprudencia peatonal por la Policía de Tránsito, y con el fallecimiento de José de Jesús inicia el conteo fatal del ya famoso “tramo de la muerte” , que en Chontales cobró diecinueve vidas el año pasado.



Niño muere ahogado

Yelba Tablada / EL AYOTE, CHONTALES

El niño Maycol Misael Sáenz López, de ocho años, se convirtió en la primera persona que pierde la vida en 2008 en Chontales, al fallecer ahogado en las profundas aguas del Río Siquia, situado en El Ayote, al momento en que junto a su madre intentaban cruzar la corriente.



Doña Maura López Duarte se dirigía a su casa con su pequeño, pero al llegar a la ribera del río lo tomó de la mano derecha y penetraron a sus aguas. De pronto el infante se le soltó y aparentemente atrapado por el miedo intentó regresar a tierra firme.



Los esfuerzos de la señora por salvarlo fueron en vano, porque en ese momento el menor cayó en la parte profunda y las corrientes lo arrastraron río abajo.



Con la vestimenta mojada y sus ojos enrojecidos por el llanto, salió a El Ayote en busca de ayuda, y un equipo de la Dirección de Auxilio Judicial se trasladó a la escena de la tragedia.



A unos seiscientos metros del paso del río, los uniformados localizaron el cuerpecito sin vida del menor que fue examinado y luego se lo entregaron a doña Maura López Duarte para que le diera cristiana sepultura.