Dos versiones sobre balazos contra niño

CHINANDEGA



En estado delicado de salud se encuentra el niño Edilson José Alarcón Reyes, de 12 años, en el Hospital Materno Infantil “Mauricio Abdalah”, de Chinandega, tras recibir un balazo que le perforó el intestino, de parte de Guillermo Antonio Mojica, de 35 años.



María de los Ángeles Reyes relató a EL NUEVO DIARIO que el hecho ocurrió la noche del domingo último, en la localidad de Santa María del Mar, jurisdicción de El Viejo, cuando su hijo iba a comprar unas pastas alimenticias a una pulpería.





10 disparos

“Mi muchacho se encontró con Mojica y su esposa. Guillermo Antonio preguntó a mi hijo qué hacía en el lugar y el niño le contestó que iba a comprar y esperaba a José, un sobrino de ese hombre. Vamos a ver si es cierto, dijo el hombre, y disparó diez veces con su pistola nueve milímetros. En eso escuché los gritos de Edilson José”, recordó la afligida progenitora.



El lesionado fue operado por el pediatra Francisco Espinoza, y se recupera sastifactoriamente, pero según su madre, permanecerá 40 días en el centro asistencial, tiempo en que lo cuidará con esmero, al igual que el resto de su vida, debido a que ahora su vástago carece de una parte del colon.



Exigió justicia porque de acuerdo con su versión, el hechor hace balaceras a la hora que se le antoja y puede poner en peligro la vida de otras personas.





Versión del hechor

Guillermo Antonio Mojica, quien se encuentra en las celdas preventivas de la Policía de El Viejo, expresó que a las siete y media de la noche se disponía a regar una tomatera, cuando observó dos “bultos”, el adolescente y su papá, quienes presuntamente pretendían robarle, por lo que les disparó.



“Me cortaron una manguera y varias cercas. El padre del chavalo estaba en estado de ebriedad y huyó. Pero me entregué a la Policía y asumiré los cargos. No podía permitir que me robaran porque he invertido más de 200 mil córdobas en mi finca y el cultivo de tomates”, dijo Mojica.



El detenido fue remitido a la orden de la Fiscalía y Juzgado de Audiencias de Chinandega por tentativa de homicidio y lesiones.