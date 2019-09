Cuantiosos daños en incendio de tres casas

La investigación preliminar de la Dirección General de Bomberos indica que un cortocircuito en una bujía, debido al deterioro del sistema eléctrico, provocó que tres habitaciones de una vivienda multifamiliar, una bodega y una casa de dos pisos tuvieran pérdidas millonarias.



La tranquilidad de la mañana en el barrio Costa Rica se vio turbada por un voraz incendio que en cuestión de segundos arrasó con lo que halló a su paso, y los esfuerzos de los apagafuegos parecían no tener efectividad.



El comandante Iván Tijerino, de la DGB, informó que solicitaron su ayuda después de la 11 de la mañana, y en pocos minutos llegó el medio más próximo, de la Carretera Norte, pero el incendio tomaba enormes proporciones y hubo que pedir auxilio a otras unidades, y para colmo el agua de los hidrantes se acabó.



Al parecer, hasta después de 15 minutos de iniciado el fuego es que los propietarios de los cuartos de la primera vivienda siniestrada se enteran de las llamas, intentan controlarlas, pero el viento colaboró con su propagación rápida.



Familiares, vecinos y amigos trataron de ayudar en lo que se pudiera para salvar las pertenencias que poco a poco eran devoradas por las funestas llamas.



“A veces en vez de ayudar nos entorpecen el trabajo, ya que nadie quiere perder, pero no nos permiten hacer nuestro trabajo y perdemos segundos valiosos para apagar el fuego” indicó el comandante Tijerino.



Varios miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la DGB salieron afectados por el humo, al igual que dos personas a quienes los nervios las atacaron al ver su vivienda arder. El incendio duró más de dos horas y 30 hombres de la DGB y 15 del CB trabajaron hasta controlar el siniestro.



Agentes de la Cuarta Delegación de Policía se hicieron presentes para resguardar las pertenencias que se salvaron del fuego, en tanto paramédicos de la Cruz Roja Nicaragüense se presentaron a colaborar y fueron ellos quienes atendieron a las personas afectadas. Por su parte, investigadores de la Policía y de la DGB continúan las investigaciones.



Las pérdidas

En una de las casas, que según la DGB pertenece a Eulalio Abraham Salinas, los daños ascienden a 500 mil córdobas, ya que es una construcción tipo “minifalda” que fue arrasada totalmente.



En la bodega propiedad de María Elena Aráuz, las pérdidas superan los 80 mil dólares, ya que almacenaban mochilas, coches para bebés, sombrillas, objetos de plásticos, entre otros materiales.



En la casa de dos pisos de José Manuel Herrera el fuego causó daños por más de un millón y medio de córdobas. En esta casa se quemaron dos cuartos y la sala. Al comandante Iván Tijerino, de la DGB, le preocupa que más de mil hidrantes de Managua estén siendo saqueados por los chatarreros.



“Hemos detectado alrededor de mil hidrantes que la gente ha dañado, con el fin de obtener un poco de dinero, al vender como chatarra los terminales que son de bronce, y de ellos nos abastecemos… que ayudan a que ayudemos”, aseveró el comandante Tijerino.



El costo de cada hidrantes es de 50 mil córdobas, y la instalación de uno solo cuesta entre 6 mil y 8 mil dólares. En los próximos días se van a coordinar con Enacal y la Policía Nacional para ver si se implementa algún plan y que la ciudad no siga desprotegida por el robo de las terminales en los hidrantes.