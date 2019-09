17 accidentados en camión con sobrecarga

MATAGALPA

Diecisiete lesionados, cuatro de ellos de gravedad, incluyendo a dos menores, fue el resultado de un accidente de tránsito que se registró en el sector de ”La Vuelta de la Vaca”, sobre la carretera a La Dalia, cuando el camión placas MT 09313, conducido por Daniel Antonio Herrera, se volcó al sufrir fallas mecánicas.



Bombero, la Cruz Roja y policías se dirigieron al lugar del accidente para ayudar y trasladar a los heridos de gravedad al Hospital “César Amador Molina”, de esta ciudad, entre los que están Fermín López, Justo Granados, Bernarda Velázquez y Xiomara Centeno, los que se encuentran fuera de peligro.



Otros heridos son Ivania Valle, Zeneyda Martínez, Guadalupe López, Mayra Laguna, dos niños, y Daniel Herrera Mairena, conductor del camión, quien según los pasajeros que pasaron momentos de terror, hizo todo lo posible para que el camión no se fuera a un abismo.



El informe policial señala que el camión traía sobrepeso, debido a que llevaba unos treinta pasajeros y 40 quintales de café, y se trasladaba de La Lucha a Matagalpa, pero al llegar al sitio arriba mencionado presentó fallas mecánicas, corrió de retroceso y se volcó.



El subcomisionado Omar Martínez, segundo jefe de la Policía de Seguridad de Tránsito, dijo que el camión está autorizado para llevar carga y pasajeros, pero no sobrecarga. Don Fermín López, quien se encontraba en una cama del hospital matagalpino, dijo que gracias el esfuerzo que hizo el conductor no hubo pérdidas humanas, debido a que logró “paredonear” el automotor, lo que evitó que se fuera a un abismo, donde las posibilidades de salir con vida eran pocas, aseguró.