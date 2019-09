Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

14 Enero 2008 |

8:55 p.m. |

END

Niña muere repentinamente

Ingrid Duarte / GRANADA

German Ariel Lanzas, de 27 años, informó a la Policía de Granada la muerte repentina de su hijita, Sandra María Lanzas Mairena, de 22 días de nacida. Según la denuncia, la niña padecía problemas cardiacos, por lo que un doctor del Hospital “Luis Felipe Moncada”, de San Carlos, Río San Juan, la remitió al Hospital “La Mascota”, en Managua. Tanto el padre como la madre hicieron el viaje con la niña en el barco “Gustavo Orozco”, desde San Carlos, el pasado viernes 11 de enero, pero a eso de las cinco de la mañana del sábado, casi llegando a Granada, la mamá notó a la niña extraña y al tocarla se dio cuenta de que estaba muerta. La mujer explicó que la niña tenía “soplo” en el corazón y que al salir de su casa sufría mucha fiebre, pero que nunca se imaginó lo sucedido. Inmediatamente avisaron al capitán del barco, por lo que al llegar al muelle dieron parte a la Policía.



Detienen a estafador en Nandaime

Ingrid Duarte / GRANADA

Norlan José Navarrete Hernández, de 27 años, conocido por los alias de “Sasa” y “Managua”, se encuentra detenido en la delegación policial de Granada, por estafa en contra de siete personas. Según el investigador de la Policía de Nandaime, suboficial Arnoldo Urbina Pavón, la captura de Hernández se hizo después de que una persona denunciara la estafa en contra de diez trabajadores del Matadero San Martín, de Nandaime. En la denuncia rola que “Sasa” convenció a sus víctimas de que podía llevarlos a los Estados Unidos a un precio especial de 108 dólares cada uno y que para ello conocía a personas con influencias en el Ministerio de Migración y Extranjería, en Managua. Lo interesante del asunto es que el muchacho logró convencer a estas personas, apoyado en un documento con el membrete del Ministerio, el que posteriormente fue declarado como falso. Las víctimas son Julio César Olivas Márquez, Carlos Alberto Obando, Paul Darwin Herrera, Silvio José Chavarría López, Juan Andrés Báez, César Augusto Marenco, José Emilio González, Néstor Porfirio Cruz, Luis Fernando Muñoz y Marlon Jacinto Aragón. Sin embargo, la Policía confirmó que de las diez personas que aparecen en esta lista, solamente siete cayeron en la estafa, pues “Julio César Olivas, Carlos Alberto Obando y Paul Darwin Herrera no entregaron el dinero porque no lo habían conseguido”, manifestó el suboficial. El detenido habitaba en la comarca Los Vanegas, sobre el kilómetro 12 y medio de la carretera Managua-Masaya, y es ex trabajador del matadero.



Otro “quiebre” de droga en Granada

Ingrid Duarte / GRANADA

Las constantes llamadas telefónicas hechas por habitantes de calle La Bolsa, en Granada, originaron una orden de allanamiento emitida por el juez Jaime Rizo Pereira, en la vivienda propiedad de la señora Adriana Auxiliadora Morales, de 50 años. Durante el operativo, los agentes policiales encontraron 15.9 gramos de marihuana y 3.3 gramos de cocaína, dos DVD, un televisor y un equipo de sonido. La denuncia fue presentada por Manuel Salvador Aguirre, de 36 años, y el delito fue tipificado como tráfico interno de estupefacientes y otras sustancias controladas.



Roban dinero de holandesa

Ingrid Duarte / GRANADA

La ciudadana holandesa Margaret Catrina Homer, de 27 años, se presentó a las instalaciones de la Policía de Granada para denunciar que este fin de semana llegó al cajero del BAC, ubicado en la Calle Atravesada, para retirar dinero de su cuenta bancaria, pero le informaron que ésta estaba en blanco. Según ella, la máquina le indicó que tenía insuficientes fondos para hacer el retiro, por lo que se dirigió a un cyber café y a través de Internet consultó su estado bancario. Para su sorpresa, un representante del banco holandés le informó que hace dos meses “alguien” retiró todo el dinero de la cuenta. Lo grave es que Homer asegura desconocer dichos retiros y que ella no ha tocado ni un centavo en ese período. Por lo difícil de la situación, la Policía de Granada no ha logrado dar con el responsable del delito y desconoce aún el monto de lo sustraído.