Matan en el “Dimitrov” a otro de “Los Galanes”

Volvió a correr la sangre en el barrio “Jorge Dimitrov”. El adolescente Róger Francisco Chávez López, de 14 años, quien era miembro de la conocida familia Galán, pereció en la sala de emergencia de un centro asistencial, a consecuencia de un impacto de bala de revólver calibre 38 en la espalda, la noche del lunes.



En el mismo incidente resultó con herida en la pierna izquierda Luis Enrique Chávez López, de 20 años, hermano del infortunado. Por su parte, doña Yelba López Galán, de 61 años, quien dijo ser madre de los dos muchachos, informó que no entiende por qué “Los Puenteros” estaban esperando a su hijo para matarlo, si era apenas un chavalo que el 27 de mayo de este año cumpliría 15 años.



“Cruzó la calle a hacer un mandado donde mi hermana, y Los Puenteros los estaban esperando… fue una emboscada, los cargaron a balazos y me mataron al menor de mis hijos varones”, dijo entre sollozos la señora López.



La familia Galán está indignada ante la muerte de uno de sus miembros. Además manifestaron su inconformidad con la Policía Nacional, ya que aseguran que uno de los que participó en el crimen de Róger Francisco es sobrino de dos policías, a los que identifican como Roberto Beteta y Gloria Hernández, quienes supuestamente utilizan armas de la institución para arremeterla contra los Galán.



“Que investigue Plaza el Sol, siempre tienen la culpa ‘Los Galanes’, a usted que está platicando van a decir que es de los Galanes, ¿de dónde sacan esas armas?, porque si no vamos a tomar la justicia en nuestras manos, aseguró Isabel Galán.



Por su parte doña Rosa López dijo que si alguna vez la familia Galán cometió algún error, como suele suceder con los seres humanos, ya los han pagado, pero no es justo que se les tenga en la mira ya que son una familia trabajadora.



“Si tenemos que vender agua helada, lo hacemos, pero llevamos la comida a nuestra casa, no asaltamos ni matamos a nadie”, reiteró doña Rosa López.



Versión oficial

El capitán Wilfredo Valdivia, jefe de Información y Análisis de la Cuarta Delegación de Policía, dijo que desde hace rato hay un problema de rencillas entre “Los Galanes” y “Los Puenteros”. “La Policía trabaja para identificar a los jóvenes que mataron a uno e hirieron a otro”, declaró el capitán Valdivia.



También reveló que fueron los agentes policiales quienes trasladaron a los heridos al Hospital “Roberto Calderón”, y que toman en cuenta la denuncia que realiza la población. La vela se realizó en la casa donde habitaba Róger Francisco Chávez López, de la Rotonda Santo Domingo una cuadra al norte media cuadra al oeste, en el barrio “Jorge Dimitrov”.