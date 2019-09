Conductor ebrio aún no responde por accidente

T Chocó contra un camión que transportaba a 30 vigilantes, de los cuales nueve quedaron heridos, al igual que él

Róger Olivas

CHINANDEGA

Aunque aparentemente Kenner Paul González Arriaza es el responsable del accidente de tránsito que dejó como consecuencia a nueve vigilantes de la Empresa Servicios Sociedad Anónima (Esesa) heridos de consideración, aún no guarda prisión ni puede responder a la justicia, pues se recupera de las heridas que sufrió en el mismo hecho.



En el camión GMC, blanco, placas CH-01565, conducido por Francisco Napoleón Álvarez Reyes, viajaban un total de 30 guardas de seguridad, quienes se dirigían a trabajar al Ingenio San Antonio (ISA), cuando fue colisionado por el automóvil Kia, verde, placas CH-09187, manejado por González Arriaza, de 23 años, quien habita en el costado oeste del Mercado Central de Chichigalpa.



Sin licencia, ebrio y a toda velocidad

El accidente se produjo diez minutos antes de las seis de la mañana del domingo último, en el kilómetro 126 de la carretera Chinandega-León, en la comarca Cañalito, cuando el chichigalpino, quien según la Policía de Tránsito conducía sin licencia, a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, no guardó la distancia y resultó con el brazo izquierdo fracturado y golpes en la cara.



Socorristas y bomberos voluntarios de Chichigalpa trasladaron a una clínica privada a los celadores Guillermo Martínez Reyes, de 33 años; Freddy José Salguera, de 51; Mario Antonio Alvarado, de 32; Pedro Joaquín Reyes, de 46; Orlando José Osorio, de 42; Nemesio Paulino Mejía, de 54; Manfredo Alejandro Espinales, de 44; Medardo Cristóbal Narváez, de 46, y José Antonio Palavicini, de 42.



Guillermo José Martínez Reyes, quien resultó con un dedo fracturado, relató que sofocaron el fuego en el automóvil y rescataron a González Arriaza, quien quedó prensado al lado izquierdo.



Por su parte, Medardo Cristóbal Narváez, originario de la comarca San Benito, relató a EL NUEVO DIARIO que a pocos minutos de haber abordado el camión se produjo la colisión. “Sentí que íbamos por el aire. Gracias a Dios no hubo muertos, y estamos en recuperación”, expresó el guarda del ISA.



Nemesio Paulino Mejía Torres expresó que el chofer del carro Kia manejaba a exceso de velocidad, intentó aventajar y provocó el percance.