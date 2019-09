Breves judiciales Lizbeth García

15 Enero 2008

6:12 p.m.

Arresto domiciliar para “primerizo”

Porque no tiene antecedentes penales y es la primera vez que delinque, Francisco Román Herrera Zeledón se hizo merecedor del arresto domiciliar, pese a que el delito que le imputa la Fiscalía es grave: homicidio doloso en perjuicio de José Elías Cortés, de 17 años. Según la acusación, el 20 de agosto del año pasado, la víctima y sus amigos estaban tomando licor frente a la casa del acusado, en el barrio Loma Linda. En el lugar se desarrollaba la vela de la esposa del señalado. Un sobrino de éste le solicitó a los “borrachos” que se fueran a beber su guaro a otro lado, pero éstos se negaron, lo que desató un pleito en el que salió perdiendo Cortés, porque Herrera le propinó una pedrada en la cabeza, provocando que la víctima presentara hemorragia interna que le provocó la muerte, el 21 de agosto de 2007. En la audiencia inicial con características de preliminar, la juez Gertrudis Arias elevó la causa a juicio oral, pero no dio fecha porque será la Oficina de Recepción y Distribución de Causas la que deberá “rifar” el juzgado donde se celebrará la vista.



Recurren de queja contra fiscal

Porque supuestamente el representante fiscal no pidió la prisión preventiva para el acusado por el doble homicidio de Luis Domingo Román Guerrero y Franco Frixione Guerrero, Didier Ismael Escobar Mendieta, en el Juzgado Segundo Local Penal la semana pasada, cuando se celebró la audiencia inicial del juicio, doña Blanca Lucía Guerrero recurrió de queja ante el fiscal general Julio Centeno Gómez, según informó la quejosa por medio de un escrito. En el mismo, la dama explica que de los actos de investigación que la Policía realizó del accidente de tránsito donde perdieron la vida los dos jóvenes antes mencionados, no se determinó que hubo una competencia entre los conductores de los dos vehículos involucrados en el accidente.



A juicio en el mes del amor

El doce de febrero de este año, los miembros de un jurado de conciencia sesionarán para determinar si Manuel Alfonso Canales López, de 28 años; Alejandro Evenor Hernández, de 40, Francisco Rojas Hernández, de 30, y Marcos José García, de 30, protagonizaron un robo con intimidación, el 28 de diciembre del año pasado, en la casa de Álvaro Rafael Lacayo, ubicada en Satélite Asososca. Según la acusación, los señalados presuntamente llegaron en dos vehículos rentados y entraron como “Pedro por su casa”, intimidaron a dos empleadas domésticas llamadas Rosa Umaña y Karla Vanessa Umaña, para llevarse más de 119 mil córdobas en ropa de marca, joyas y una cámara, entre otros objetos. Los señalados están bajo medidas alternas a la prisión, porque cuando la Fiscalía presentó acusación en el Juzgado Décimo Penal de Audiencias, ya habían pasado las 48 horas de ley en las que las autoridades están obligadas a poner ante un juez a cualquier reo.