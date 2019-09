¿Accidente o negligencia?

Negligencia o accidente laboral, ésta es una disyuntiva que las autoridades deberán esclarecer, por lo que el Ministerio del Trabajo tendrá que investigar la muerte de un joven que pereció ayer por la mañana, en el barrio “Selim Shible”. Harold David Lacayo Blanco, de 23 años, pereció sepultado por aproximadamente tres metros de tierra, cuando trabajaba en la reparación de una tubería.



Sobre la manera en que sucedieron los hechos hay dos versiones. La primera, brindada por Nicolás Flores, jefe de seguridad de la empresa Astaldi, es que fue accidental el desplome del camión volquete, negro con blanco, placas M 109-826, cuando pasaba por el sitio donde Lacayo trabajaba.



“El suelo estaba ‘flojo’ y se hundió bajo el camión, pero no hubo intención, fue un lamentable accidente, el muchacho tenía un año de trabajar en esta etapa”, dijo Flores. Pero José Avellán, conductor de la retroexcavadora que también permanecía en la escena, manifestó que estaba echando tierra en el camión y éste se fue de retroceso y ocurrió la tragedia.



El conductor del camión, identificado como Misael Antonio Valle, de 32 años, fue trasladado por la Dirección General de Bomberos, DGB, al Hospital Alemán Nicaragüense, con trauma y fractura en el tórax. Aunque miembros de la DGB y de Cruz Roja Nicaragüense realizaron su mayor esfuerzo para tratar de salvar la vida de Lacayo, fue en vano.



“La tierra le cayó encima y lo asfixió, estaba reparando una tubería, la zanja era aproximadamente de dos metros de profundidad por uno de ancho, hay que recordar que esa tierra es selecta y se compacta rápidamente”, dijo el capitán Cristian Jiménez de la DGB. Al conocer la terrible noticia, doña Xiomara del Carmen Blanco Mejía llegó hasta donde continuaban trabajado los bomberos y cruzrojistas para sacar el cuerpo y no podía creer que quien yacía sin vida era su vástago.



“Hijito lindo, mi muchachito, ay, decime que no es mi hijo, por favor… Dios ¿por qué me quitaste a mi hijito?”, gritaba doña Xiomara Blanco. Entre el llanto incesante, la madre adolorida recordó que su hijo la noche anterior le pidió que lavara su mochila y quizás en la última conversación Harold Lacayo le confesó que ya no quería trabajar más, pues era una faena muy dura.



Ahora su esposa, Karla Montes, y sus pequeños, hijos de siete y cuatro años, esperan que la empresa cumpla y les ayuden ante la pérdida irremplazable de su ser querido. Nicolás Flores, de seguridad de Astaldi, agregó: “Vamos a cubrir todos los gastos, todo va estar a cuenta de la empresa”.



El cuerpo del joven obrero fue trasladado en una camioneta de la empresa al Instituto de Medicina Legal, ya que los de IML informaron a los agentes de la Policía Nacional que estaban en huelga, a pesar de que el doctor Zacarías Duarte, director de IML, en días anteriores aseguró que iban a cubrir la ruta crítica.