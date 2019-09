Asaltan, hieren, secuestran y huyen

JALAPA, NUEVA SEGOVIA

Aún no hay pista de los dos sujetos que armados con un fusil AK y con una pistola Makarov de nueve milímetros ejecutaron un espectacular asalto en una casa distribuidora de abarrotes, de donde se llevaron 237 mil córdobas y 7 mil dólares en efectivo, e hirieron a dos civiles y dos policías, informó el comisionado Héctor Zelaya Zelaya, jefe policial en el departamento.



El comisionado Zelaya dijo que los sujetos irrumpieron en el negocio a las cinco de la tarde del lunes y encañonaron al propietario, Juan José Rodríguez Rivera, a una hija de éste y a dos personas que les acompañaban, y ordenaron entregar todo el dinero que guardaban en un escritorio. El comerciante se opuso y forcejeó con los delincuentes, pero éstos lo sometieron con culatazos y hasta con un brazo metálico de una pesa, con lo que le ocasionaron heridas en la cabeza y cargaron con el dinero, incluido siete mil córdobas que extrajeron de los bolsillos de su víctima.



Era como una película

Luego que se percataron de la presencia policial en la acera del local, comenzaron a disparar y tomaron como rehén a Rodríguez Rivera, a quien utilizaron de escudo para fugarse y caminaron diez cuadras, con rumbo al norte, donde lo soltaron. En la refriega con los malhechores, al suboficial de inteligencia, Alexander Rodríguez Padilla, le impactó una bala en el cuello, pero sin consecuencias mayores. También al policía Víctor Vargas López le cruzó un proyectil en un muslo.



Zelaya dijo que se sumaron a la persecución soldados del Ejército, y fue ante esa presión que los asaltantes liberaron a los dos rehenes. “La persecución continuó en los cerros vecinos, y tomaron dirección hacia la frontera con Honduras, por la comarca San Juan y el Escambray”, indicó.



Añadió que los policías hicieron uso comedido de sus armas “y no disparaban directamente a los sujetos, porque llevaban escudo humano, además, había una aglomeración de curiosos, mientras que los ladrones lo hacían a mansalva”.



Intentaron despistar

El comisionado Zelaya Zelaya reveló que los ladrones quisieron distraer la atención de los agentes, informando por teléfono de un supuesto asesinato en la comarca Terreríos, a unos 15 kilómetros al este de la ciudad. “Pero no caímos en esa trampa falsa”, relató Zelaya.



La prontitud con que llegaron al local fue por la llamada de un ciudadano que sospechó al ver movimientos extraños. El alto jefe policial informó que se ha activado un plan de seguridad en la zona, con el que se realizarán patrullajes conjuntos con el Ejército, a fin de dar con el paradero del dúo delincuencial y realizar actividades preventivas y disuasivas para no dar lugar a réplicas del hecho.