Breves judiciales Lizbeth García

17 Enero 2008 |

6:12 p.m. |

END

Juicio para plagiarios en peligro

Cinco meses sin sentencia han estado detenidos Roberto Abelardo Lazo, de 27 años, y José Luis Sandoval Leiva, quienes están acusados junto a Glenda Liseth Mena Saldaña, de 24 años, y Suyén del Rosario Molina Luna, de 22, por la supuesta coautoría del plagio en perjuicio de un niño de cinco años.



La vista estaba programada para este jueves, pero no hubo quórum en el Juzgado Cuarto Penal de Juicio, porque sólo cinco candidatos a miembros de jurados comparecieron y se necesitan seis para iniciar un juicio. Del total de días que los dos hombres han estado presos, dos meses y medio fueron atribuidos a sus abogados, porque éstos pidieron la reprogramación del juicio varias veces.



El resto del tiempo ha sido contabilizado como “de fuerza mayor”, porque el juez Donaldo Alfaro se enfermó y hubo vacaciones judiciales, entre otros factores que han retrasado el juicio, que está en peligro porque si se vence el periodo que el juez tiene para dictar sentencia con reo detenido (tres meses), los acusados serán liberados. En el caso de las dos mujeres, que no están presas, son seis meses lo que debe durar el proceso.



Todos ellos fueron acusados porque el lunes 13 de agosto del año pasado supuestamente sacaron al niño de la escuela y pidieron un millón y medio de córdobas por su rescate, con la ayuda de una de las acusadas, que es tía del niño. Finalmente sólo consiguieron 687 mil córdobas, porque la Policía capturó a tres de los implicados en las cercanías del Estadio “Denis Martínez”, donde ocurrió el canje del dinero por el menor.



23 años “a la sombra”

Freddy Martín Zapata Calero, de 31 años, tendrá que completar 23 años “a la sombra”, para pagarle a la sociedad el delito que cometió al asesinar a Wilfredo Mendoza Fornos, de 40 años.



La acusadora particular, Sobeida Manzanarez, explicó que la sentencia condenatoria fue firmada por el juez Séptimo Penal de Juicio, Octavio Rothschuh, quien conoció la causa después de que el juez suplente Víctor Molina se excusó de conocerla, pues uno de los familiares de la víctima, específicamente el papá, denunció un supuesto complot para liberar al reo.



El asesinato por el que Zapata fue condenado ocurrió el doce de febrero del año pasado, en la comarca Samaria, en Villa El Carmen, después de que víctima y acusado tomaron licor juntos toda la noche, tras haber asistido a una fiesta donde “Los Castellón”.



En la madrugada, Zapata y Mendoza montaron sus caballos y se fueron, pero presuntamente el primero sacó su arma y disparó cuatro veces contra la víctima, luego lo macheteó en la mano, brazo y antebrazo derecho, tórax, cuello, rostro y cráneo.



Dos condenados por estafa bancaria

Aunque la Fiscalía les achacó los cargos de estafa y falsificación de documentos en perjuicio de Banco Uno, ayer, los ciudadanos de iniciales F.X.G.Z. y O.A.A.G fueron declarados culpables sólo por asociación e instigación para delinquir en el Juzgado Tercero Penal de Juicio.



Como gozaban de medidas alternas a la prisión, la juez que conoció la causa se las revocó y les decretó la prisión preventiva, pero los conminó a escuchar sentencia el próximo 21 de enero a las diez de la mañana.



La Fiscalía pidió la pena máxima que existe para ese delito (tres años de cárcel), mientras que las defensas pidieron la mínima, un año.



Según la acusación, los señalados junto a dos sujetos más que fueron declarados en rebeldía, alteraron cheques y sustrajeron el cinco de diciembre de 2006, 14 mil 819 dólares del banco.