Brutal pedrada le quita la vida a cincuentón

MATAGALPA

A consecuencia de una pedrada en la cabeza que le propinaron elementos que no han sido identificados, perdió la vida el ciudadano Antonio Suazo Rizo, de 57 años, cuyo cuerpo fue encontrado a la orilla de la carretera de la comarca El Anzuelo, en el municipio de Matiguás.



La denuncia ante las autoridades policiales la interpuso el ciudadano Francisco Castilblanco Ortega, quien relató que había estado conversando con su compadre, Antonio, horas antes de que lo encontraran muerto.



Después de la plática, cada uno se dirigió a su casa, por lo que Castilblanco Ortega se llevó tremenda sorpresa cuando le manifestaron que lo habían encontrado sin vida.



La Policía del municipio de Matiguás, junto al médico forense, se presentó al lugar del hallazgo para iniciar las investigaciones correspondientes. El forense determinó que Antonio había muerto por la pedrada en la cabeza, pero hasta el momento se desconoce quiénes pudieron matar al campesino.



Muchacha arrollada

Por otro lado, con lesiones en diferentes partes del cuerpo resultó la joven Judith Hernández Alvarado, de 19 años, al ser arrollada por el automóvil blanco, sin placas, conducido por el ciudadano William José Zelaya Sánchez.



El accidente se produjo en la carretera Matagalpa-Sébaco, frente al beneficio de café Sajonia, cuando debido al exceso de velocidad, Zelaya no pudo controlar el automotor y “se pasó llevando” a la joven, que se movilizaba por el sector, quien no tuvo tiempo de esquivar el automotor, debido a que cuando quiso reaccionar ya estaba tendida en la carretera.



Mientras Judith era trasladada a buscar atención médica, el joven automovilista fue detenido por la Policía para realizar las investigaciones correspondientes, pero según la Policía de Seguridad de Tránsito, la causa del accidente fue el exceso de velocidad.