Niño baleado por adulto se recupera

CHINANDEGA

La intervención oportuna del pediatra Francisco Espinoza y del personal del Hospital Materno Infantil “Mauricio Abdalah”, de Chinandega, salvó la vida del niño Edilson José Alarcón Reyes, de 12 años, víctima de un balazo que le perforó el intestino, por parte del agricultor Guillermo Antonio Mojica, de 35 años.



El hecho ocurrió a las seis de la tarde del seis de enero, en la comarca costera de Santa María del Mar, cuando el niño iba a comprar unas pastas alimenticias a una pulpería, para que en su casa cocinaran una gallina.



María Ángela Reyes dijo que su hijo se encontró con Mojica y su esposa, cuando éste preguntó al chavalo qué hacía en el lugar, y le contestó que iba a comprar y esperaba a José, un sobrino del primero. Según la progenitora, el hombre le disparó diez veces, con su pistola nueve milímetros, y Edilson José gritó desesperadamente, tras quedar ensangrentado en una huerta.



Después de sobrevivir de forma milagrosa, el menor relató a EL NUEVO DIARIO que iba con una palma encendida a hacer el mandado, cuando Mojica lo reprendió y le dijo que lo mataría a balazos.



“Mi hermano, que me acompañaba, corrió a decirle al papá de Guillermo, que su hijo me había matado. Él no creyó. Mi papá, William José Alarcón, y un tío, me socorrieron y trasladaron al hospital, aquí me salvaron la vida…”, expresó el niño, quien espera recuperarse en los próximos días para iniciar el quinto grado de primaria.



Edilson José, al igual que sus padres, exigen justicia. La mañana del jueves se realizó la audiencia preliminar de este caso, tipificado como tentativa de homicidio, en el Juzgado Primero de Audiencias, a cargo de Rosario Ibarra, quien dictó prisión preventiva y fijó para el 3 de marzo la audiencia inicial.



Recibe ayuda

Por otro lado, José Ernesto “Pepe” Fajardo, director de la Revista Cuestión de Noticias, que se transmite de siete a ocho de la mañana, de lunes a viernes, en Radio Estéreo Azul, recolectó 1,800 córdobas aportados por chinandeganos altruistas para sufragar parte de los gastos de transporte y alimentación del menor, que en breve será operado en el Hospital “La Mascota”, de Managua.



El niño y sus padres agradecieron la colaboración. Se conoció que un abogado ofreció 2,000 mil córdobas a los progenitores de Alarcón Reyes, quienes rechazaron ese dinero porque quieren un castigo ejemplar contra Mojica.