Se queda sin novia y sin dinero

SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

Un extranjero de 70 años denunció este jueves ante la Policía de San Juan del Sur, un extraño hurto de diez mil córdobas, dinero que según él se los entregó el dos de enero a su novia de 33 años, para que ésta los depositara en una cuenta, a nombre de una amiga que vive en Managua. Pero al día siguiente, el extranjero se enteró de la cruel realidad: su amada no había depositado el dinero, y al ver que ésta “se hizo humo” la denunció por hurto.



Dicha historia es escenificada por Michael Gabor, quien reside en un hotel de San Juan del Sur, junto a quien fue su novia, Jessenia del Carmen Jarquín.



Según la denuncia, el extranjero fue con su novia el dos de enero a retirar 16 mil córdobas de un cajero automático, y ese día decidió enviarle diez mil córdobas a su amiga, María Lourdes, residente en la capital.



Dicho dinero lo entregó a su novia para que ésta realizara la transacción, pero el tres de enero, cuando Gabor llamó a su amiga, para preguntarle si había recibido el dinero, ésta le respondió que no, y al buscar a su novia para ver qué había sucedido, ya no la encontró y es la fecha y continúa sin saber nada de ella.