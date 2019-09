Breves judiciales Jorge Eduardo Arellano

18 Enero 2008 |

6:36 p.m. |

Liberan a homicidas del “Arnoldo Alemán”

En una audiencia especial celebrada bajo protesta por parte de la representante fiscal, la juez Cuarto Penal de Juicio, Martha Martínez, sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliar con custodia y presentación periódica a Héctor Antonio Guido, de 29 años, y a Hilario Lira Pérez, de 40, quienes junto a Santos Leonor Lira Pérez, de 34, están acusados por la presunta coautoría del homicidio en perjuicio de Eddy Bayardo García Peralta, de 22 años, quien murió asfixiado con el mecate con que lo amarraron en diciembre, en el barrio “Arnoldo Alemán”, por haber roto un vidrio. La fiscal Silvia Sánchez explicó durante la audiencia que, en vista de que el expediente 411-07 ya había sido remitido a juicio para el cuatro de febrero de 2008, la audiencia especial debía celebrarse en el juzgado correspondiente, no obstante, hizo uso de su derecho de oponerse al cambio de medida argumentando que el abogado Leonel Torres no tenía derecho a intervenir en el proceso, porque abandonó la defensa al no presentar las pruebas de descargo, pero además señaló que la situación legal de los imputados sigue siendo la misma, y no se les debió cambiar, aunque su abogado haya alegado que éstos incurrieron en un homicidio preterintencional (no intencionado), en todo caso, dijo, lo que cabría es una aceptación de los hechos y un debate de pena para que ahí presenten las constancias y firmas de buena conducta que ayer llevaron a la audiencia, no obstante, la jueza Martha Martínez decidió liberar a los acusados con base en el principio de presunción de inocencia, además explicó que si celebró la audiencia especial, fue porque por motivos de vacaciones navideñas el expediente aún estaba en su judicatura y la defensa le solicitó desde el siete de enero la audiencia, petición a la cual estaba obligada a dar una respuesta.



“Rotoldo” delinque como adulto, pero “es un niño”

Un joven que cumplió sus 17 años el pasado 15 de enero, de iniciales J.D.T.G., consiguió ayer que la jueza Cuarto Penal de Audiencias, Martha Martínez, se excusara de seguirlo enjuiciando por la autoría de tentativa de homicidio y daños en perjuicio del taxista Marvin Guillén, quien fue atacado a balazos, porque una tía del acusado presentó la partida de nacimiento del “niño” que tiene en su haber tres juicios más en los juzgados Primero Local Penal, Sexto y Quinto Penal de Audiencias, donde se le procesa por portación ilegal de armas, violación de domicilio, homicidio y robo con intimidación y otros delitos, pero además está siendo investigado por otro robo agravado por lesiones en el Distrito Cuatro, confirmó la fiscal Silvia Sánchez, quien señaló que la audiencia inicial del juicio por homicidio consumado para el menor de edad es la próxima semana. Ahí, los familiares del joven delincuente aún no han presentado la partida de nacimiento, pero ayer estaban apurados para que el menor fuese remitido ante la jueza de Menores, porque ahí gracias al Código de la Niñez y la Adolescencia sólo hay cárcel para delitos muy graves, como el asesinato y el homicidio.