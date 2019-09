Presidiario y graduado a los 64 años

ESTELÍ

Fueron muchísimas las vicisitudes que en su existencia enfrentó, pero todavía cuenta con optimismo, y sobre todo con vigor para seguir adelante. Quiere ver las cosas positivas que siempre trae la vida, pues está convencido de que el ser humano tiene la oportunidad para rectificar los errores cometidos.



A Luis Enrique Morazán Martínez, originario de Somoto, departamento de Madriz, debido a un delito que cometió, las autoridades lo condenaron a 15 años de prisión.



Pero lejos de sentirse condenado, a sus 64 abriles ha logrado estudiar, y por ello agradeció a las autoridades penitenciarias y judiciales0 la oportunidad que le dieron para aprender a leer y a escribir, y luego continuar hasta culminar su primaria, lo que sin duda le servirá personalmente en lo que le resta de vida.



Dispuesto a la secundaria

La meta es seguir adelante en la educación secundaria, dice Luis Enrique, quien la mayor parte de su vida la ha pasado realizando tareas agrícolas. Con un lenguaje sumamente refinado, y manteniendo un trato fraterno, expresó que no pierde ni una pizca de esperanza ni energía para culminar algún día una carrera universitaria, en tanto cumple la condena de 15 años de prisión.



Indica Morazán que logró procrear 12 hijos con distintas esposas, a quienes extraña porque siempre lo apoyaron antes de caer en prisión.



Y nunca su familia lo ha olvidado, señala.



Doña Rosa Nohemí Palma, esposa de Luis Enrique, dijo sentirse contenta porque en realidad ha sido una gran oportunidad en la vida aprender a leer y escribir, lo que sólo fue posible gracias al apoyo de las autoridades penitenciarias.



Por su parte, Morazán Martínez agradeció y reconoció el apoyo de la doctora Haryeris Vindel Pavón, como juez especializada, quien le ha ayudado en todo momento para que sus derechos no sean violentados, y por el contrario, que haya oportunidades de superación para él.



La doctora Vindel señaló que Luis Enrique será beneficiado con libertad por prescripción (culminación) de la pena, pues cumplió más de la pena que le impusieron las autoridades.



Que continúe sus estudios

Franck Boecdecker, delegado departamental de Gobernación en Estelí, señaló que como funcionario público tiene una orientación encaminada a que los 730 privados de libertad ubicados en el Sistema Penitenciario Regional Puertas de la Esperanza, se involucren en actividades tanto educativas como productivas.



Esto, con el fin de alcanzar la formación integral de ellos, por lo que advierte que continuarán impulsando con mayor esfuerzo programas de alfabetización, de enseñanza primaria y secundaria.



Pero también brindarán capacitación técnica, en coordinación con las autoridades del Inatec, para que quienes se bachilleren, continúen una carrera técnica.



De igual forma señaló que este año ya reactivaron un taller de sastrería, que permaneció inactivo por casi una década.



Actualmente indicó que los reos confeccionan más de tres mil uniformes escolares, todo con apoyo del Intae-Inatec, que facilitaron las máquinas de coser y parte de otros equipos que ya había en el centro.



La meta es que a partir del primer trimestre de 2008 pongan en funcionamiento un taller de carpintería para elaborar muebles. Dijo que con las ganancias que se obtengan van a pagar un salario a los privados de libertad, y otros recursos se utilizarán en la adquisición de mejores y mayores equipos, lo que involucrará a una buena cantidad de personas privadas de libertad.





Más de la mitad, jóvenes

El funcionario del Sistema Penitenciario Nacional recordó que más de la mitad de la población penal es joven, y eso obliga a todo funcionario público a apoyarlos, no sólo para que cumplan la pena impuesta, sino para que también se rehabiliten y reeduquen a través de un amplio proceso participativo y educativo.



La doctora Haryeris Vindel Pavón, Jueza de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de Sentencia, se mostró sumamente satisfecha por el esfuerzo realizado por Morazán Martínez, quien a todas luces ha dado muestras de querer cambiar y rectificar los senderos de su vida.



De la razón por la cual fue a parar a la cárcel no quisimos ahondar, porque este hombre se encontraba en un momento importantísimo, al lado de su esposa, y sosteniendo un diploma que lo acreditaba como graduado de primaria. Basta con saber que su condena era de tres lustros, una carga pesada para una persona de su edad.



Lo que se comentó en la ceremonia de graduación, realizada hace algunas semanas, fue que el ejemplo de este somoteño debe ser retomado por los jóvenes, pues cuentan con el tiempo a su favor. Nosotros optamos por felicitarlo y pedirle que siga adelante.