Un fallecido y dos heridos en accidentes

MATAGALPA Y CHINANDEGA

Una joven de 27 años perdió la vida al ser impactada por un bus de transporte colectivo que cubre la ruta Matagalpa-Managua, en el sector conocido como Los Cardones, municipio de Sébaco, según informó el Departamento de Policía de Seguridad de Tránsito.



Las primeras investigaciones realizadas por la Policía señalan que el bus Internacional, placas MT 070, que era conducido por Lorenzo Emilio Conde Godinez, se dirigía de Matagalpa a Managua, pero al llegar a Los Cardones, la joven Carmen María Rizo Machado se cruzó la calle sin percatarse que el bus venía sobre la vía, por lo que fue impactada, pues el conductor no tuvo tiempo de esquivarla.



Aún con vida, la joven fue trasladada a la Clínica Santa Fe, donde los médicos trataron de salvarla, pero falleció a los pocos minutos de haber ingresado al centro asistencial.



Asimismo, la Policía de Chinandega informó que el automóvil que conducía Yamil Antonio Abea Alí, de 46 años, originario de Corinto, chocó contra una rastra, por lo que Abea resultó con fracturas en el tobillo, mientras que su acompañante, una dama que no fue identificada, sólo sufrió excoriaciones en un brazo.



Una nota de prensa de la Policía de Chinandega reveló que Abea Alí perdió visibilidad por falta de señalización en la rastra.



Chocó contra rastra

El accidente ocurrió cuando el automóvil Ford, plateado, placas CH-09792, que Abea conducía a exceso de velocidad hacia el Puerto de Corinto, impactó contra la llanta de una rastra cargada de caña de azúcar halada por el cabezal blanco, Mack, placas CH-07696, manejado por Luis Belkisedé Cortés Romero, de 23 años, originario de Chichigalpa.



El percance ocurrió a las 8:30 de la noche del jueves pasado, de la entrada al municipio de El Realejo, 300 metros al norte, a la altura del kilómetro 136 de la Carretera Chinandega-Corinto, en el “Tramo de la muerte”.



José Alejandro Duarte Mairena, quien daba las señales para que salieran los cabezales cargados con caña de azúcar propiedad del Ingenio San Antonio (ISA), explicó cómo se dio el accidente:

“Le señalé que venía el cabezal, pero el chofer del automóvil no atendió y casi me embiste”, expresó el trabajador del ISA. Su jefe Mario Danilo Aguilar afirmó que el corinteño está vivo de milagro.