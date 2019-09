No creen en suicidio de empleada de IML

Un misterio envuelve el deceso de la joven Karla Vanessa Hernández Martínez, de 27 años, quien supuestamente se suicidó por problemas con su esposo y la familia de éste.



Guadalupe del Carmen Hernández Pérez denunció en la Estación Dos de Policía, que su sobrina en varias ocasiones le dijo que era víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo, suegra y cuñada.



“Él dice que tomó esa decisión radical porque tuvo un problema con una hermana, pero por una discusión no iba a dejar a su hijito, sólo Dios sabe qué fue lo que pasó. Su marido no accedió que la llevaran al Instituto de Medicina Legal”, dijo vía telefónica doña Guadalupe.



Asimismo, aseguró que su sobrina era asistente de la subdirección del Instituto de Medicina Legal, IML, y que le duele mucho que el pequeño “retoño” de tres años que tenía la joven haya quedado huérfano.



En vida, Hernández fue esposa del doctor Carlos Silva, ginecólogo del hospital Berta Calderón, quien la encontró colgada de una viga al final de un pasillo, después de llegar de su turno de trabajo.



Habitaba en el reparto Las Brisas, pero sus honras fúnebres se realizaron en la funeraria Don Bosco.



Doña Guadalupe solicitó a las autoridades correspondientes que investiguen el hecho y no lo dejen como un simple suicidio.



Segundo ahorcado

En Jinotega, un ciudadano de 28 años se quitó la vida colgándose de una viga del cuarto de su casa, según las declaraciones que sus familiares dieron a la Policía.



Guillermo Javier Lanza Blandón es el nombre de la víctima que habitaba en el barrio “Carlos Núñez” de la ciudad de Las Brumas, quien en las primeras horas de la noche se encerró en su cuarto, y cuando sus familiares llegaron a despertarlo, lo encontraron colgando de un mecate, por lo que dieron parte a las autoridades policiales.



Doña Cándida Rosa Blandón desconoce los motivos que llevaron a su hijo a quitarse la vida, porque era sano y no tenía problemas con nadie.