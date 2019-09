Violencia dejó 16 víctimas en Caribe en 2007

EL RAMA

La jefatura de la Policía Nacional del Caribe Central, dirigida por el comisionado mayor Tomás Enrique Bárcenas Zapata, presentó el informe final de los últimos dos meses de 2007, donde refleja excelentes resultados con respecto a los delitos de asaltos, hurtos, abigeato y accidentes de tránsito, entre otros, pero contabilizaron la muerte violenta de 16 personas en los últimos 10 días del mes de diciembre.



Según el mayor Bárcenas, en el Plan General de Prevención Social al Delito y Accidentes de Tránsito, que fue ejecutado en un extensión de 11 mil 375 kilómetros cuadrados --que comprenden los municipios de El Almendro, Río San Juan, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y El Rama, con una población de 221 mil 166 habitantes, durante noviembre y diciembre de 2007, se lograron los siguientes resultados, con 153 policías profesionales y 100 voluntarios:

Se registraron 248 delitos de mayor relevancia, y los más frecuentes fueron: abigeato, 94; 55 lesiones, igual número de hurtos, 44 robos con fuerza, más 39 delitos de mayor impacto social: siete asesinatos, nueve homicidios, siete violaciones, 11 robos con intimidación y cinco robos con violencia.



Durante los últimos dos meses de 2007, se logró una fuerte reducción de delitos con respecto al mismo período de 2006, pero no en lo que respecta a accidentes de tránsito, sin embargo, hubo menos muertes. Se logró mediante el plan de carreteras, que sobre las carreteras urbanas y rurales no hubiera asaltos a los comerciantes que viajan a diferentes puertos de montaña.



Faltan cinco por capturar

De los 16 muertes violentas, 11 ya fueron esclarecidas y los responsables puestos a la orden del Ministerio Público, pero faltan cinco que todavía no han sido esclarecidos, informó el jefe policial.



También informó que durante el período de noviembre y diciembre recién pasado, se recibieron 94 denuncias por abigeato, y como resultado del accionar policial se detuvo a 12 presuntos autores, 36 semovientes fueron recuperados, tres reses con fierros dudosos fueron ocupadas, 200 libras de carne fueron decomisadas por traslado ilegal, y se realizaron reuniones de trabajo preventivo con los gobiernos municipales.



Dentro del plan madera se recibieron cinco denuncias, se arrestaron a cinco responsables, y se pusieron a la orden del Ministerio Público, se ocuparon 745 pies de madera preciosa, se detuvo dos camiones con sus conductores.



Dentro de los planes Carretera y Tolerancia Cero, se detuvo a ocho conductores, hubo 138 multas por diferentes violaciones a la Ley de Tránsito, y se requisaron 14 vehículos.



También se aniquiló a dos bandas delictivas que empezaban a operar en el municipio de El Rama, por lo que en diciembre no hubo ni un solo asalto.