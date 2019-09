Por enfermedad excarcelan a supuesta roba-niños

Porque está enferma y tiene 44 años “a tuto”, aunque aparenta más, la juez Sexto Local Penal, María Iveth Pineda, decidió sustituirle la prisión preventiva por el arresto domiciliar a doña Norma Lila Hodgson, acusada por supuesta complicidad en la sustracción de un niño del Hospital “Fernando Vélez Paiz”.



No obstante, la procesada tendrá que enfrentar juicio oral y público el próximo ocho de febrero, a las nueve de la mañana, junto a Anielka del Carmen López Chavarría y Rochall Rafael Velásquez, presunta autora y cómplice, respectivamente.



Aunque el abogado defensor de estos últimos dos acusados, Marcio Quintero Matute, le solicitó la sustitución de la prisión por otras medidas, argumentando que las pruebas eran insuficientes para Velásquez, y que Chavarría no evadiría la justicia estando libre, la judicial decidió dejarlos presos hasta el día del juicio.



Hodgson fue liberada de la cárcel porque aparentemente tiene problemas sicológicos derivados de los machetazos que hace tiempo recibió en la cabeza y otras dolencias propias de la edad, por lo que su abogada, Rosario Pérez, pidió que un forense la valorara, solicitud que la juez acogió, pero como hay paro de labores en el Instituto de Medicina Legal, no la auscultaron.



Pero la libertad de doña Norma Lila es relativa, porque no puede salir de Nicaragua ni de su casa, y debe firmar ficha de control de procesada dos veces por semana.



Según las pruebas que el fiscal Juan Manuel Canelo presentó ayer para ir a juicio oral, cuando dos testigos vieron a Anielka del Carmen con el niño robado, Dylan Steven Reyes, de tres meses de nacido, ella les dijo que era el que tuvo en diciembre, y que si tenía la cabeza rapada era porque en el hospital se la habían rasurado para hacerle exámenes, pero contradictoriamente manifestó que el menor estuvo ahí por problemas respiratorios.



A Hodgson la acusaron por esperar a Anielka del Carmen en las afueras del hospital y haberle dicho a los policías que ella era abuela del niño, pero su abogada alegó ayer que ésta es inocente y que si estaba en la casa de los otros acusados cuando la Policía llegó a recuperar al bebé es porque trabaja con las autoridades como voluntaria comunal.