Crimen por robo de una bicicleta

VILLA NUEVA, CHINANDEGA



A consecuencia de tres estocadas en el tórax, que le provocaron hemorragia pulmonar, murió, a las siete de la noche del domingo último, el joven Francisco José Jirón Medina, de 23 años, llamado cariñosamente “El Chicano”, poblador del sector 2, conocido como “El Alto”, en el casco urbano de este municipio.



De acuerdo con testigos y familiares de la víctima, las cuchilladas fueron propinadas por Marvin Ríos Castro, alias “Mecha”, quien estaba acompañado por sus hermanos, Ricardo Ríos Castro, “Cayo”, y Mario Castro, “Chinela”, originarios de la comarca San Ramón, ubicada en la carretera Villa Nueva-El Sauce.



Darwin Daniel Rodríguez Ponce, “El Fénix”, relató que tomaba licor junto a “El Chicano” y a un grupo de amigos, en el parque central de Villa Nueva, cuando “Mecha” y “Cayo” amenazaron con el arma blanca a Jirón Medina, a quien persiguieron varias cuadras.



Cuando alcanzaron al joven, “Mecha” presuntamente lo apuñaló, en la esquina cercana a la vivienda de Horacio Lanzas.





Testigos auxiliaron

Evert Alexander Andino, testigo del hecho sangriento, dijo que entre varias personas llevaron a Francisco José en una camioneta hasta el centro de salud de Villa Nueva, y debido a su estado delicado posteriormente lo trasladaron al Hospital España, de Chinandega, pero lamentablemente murió en el trayecto, cerca de la comarca Israel.



Visiblemente consternada, María de los Ángeles Jirón, quien es tía de Francisco José, relató que su hijo, un adolescente de 16 años, fue vapuleado por “Mecha”, quien se quejó por el hurto de una bicicleta. Agrega que su sobrino reclamó a Marvin Ríos Castro por la agresión física a su primo.



“Mecha apaleó a mi hijo, pero no lo denuncié. Mi sobrino y ese hombre no eran enemigos, todo se originó por el reclamo”, dijo la humilde mujer, quien criticó a la Policía de Villa Nueva, que según ella no actuó ante las denuncias del hoy difunto.



Exigió que capturen al hechor y cómplices del asesinato, los cuales de acuerdo con versiones de varios pobladores son adinerados y pueden pagar abogados para quedar libres.



Manifestó que cuando se dio el supuesto hurto de la bicicleta, su hijo, siendo un menor, fue sacado a las calles “enchachado” por varios policías, sin embargo, cuando “El Chicano” llegó a interponer denuncia contra los tres hermanos, quienes lo rodearon con puñales la noche del sábado, los agentes del orden público no actuaron, versión que fue confirmada por Scarlet Samaria Lagos, prima de “El Chicano”, quien dijo que ella lo acompañó a las dos de la tarde del domingo a la delegación policial local, pero lo ignoraron.



El capitán José David Hernández Flores, jefe de la Policía de Villa Nueva, expresó que no detuvieron a “Mecha” y a sus dos hermanos por las presuntas amenazas de muerte, debido a que tenían que investigar a fondo el caso para remitirlo al Juzgado Local y a la Fiscalía de la zona.



En cuanto al adolescente, dijo que éste es responsable de quince robos que están documentados en el Ministerio Público, y será remitido a la orden de la Juez de Adolescentes, Vida Icaza. Un adolescente que acompañaba a “Mecha” y a sus dos hermanos, la noche del crimen, fue capturado por efectivos policiales, y continúa la búsqueda de los presuntos autores del asesinato.